Західні медіа пишуть про Курську операцію ЗСУ. Ось що їм розповідають українські бійці та високопосадовці у війську

ЗСУ наступають у Курській області. В операції беруть участь підрозділи щонайменше чотирьох бригад, тобто кілька тисяч військових, пише британське видання The Sunday Times. Джерела Economist кажуть, що українці ведуть бої приблизно за 40 кілометрів від кордону. Губернатор Курської області Олексій Смирнов заявляє, що ЗСУ захопили 28 населених пунктів. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський каже, що українські війська контролюють майже 1 000 кв. км території Росії. Українська сторона майже не коментує операцію, але кілька бійців і високопосадовців в українському війську поговорили з іноземними виданнями. Це джерело в Генштабі, голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк, старший аналітик «Повернись живим» Микола Бєлесков, бійці 103 бригади ТРО та 33 окремої механізованої бригади ЗСУ, високопосадовці «з питань безпеки» та джерела в «українській сфері оборони» і в «органах безпеки». «Бабель» переказує, що джерела Economist, The Atlantic, The Wall Street Journal, The Sunday Times та AFP розповідають про український наступ.