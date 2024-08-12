Західні медіа пишуть про Курську операцію ЗСУ. Ось що їм розповідають українські бійці та високопосадовці у війську

У наступі беруть участь і новобранці, і досвідчені військові, яких забрали з передових позицій на сході за добу до початку операції, розповідає боєць 103 бригади Територіальної оборони Іван. У перші три дні ЗСУ просунулись приблизно на 30 кілометрів, щоночі проводили ротації — замінювали передові підрозділи в нашвидкуруч виритих позиціях.

Російські пілоти атакували ЗСУ, щойно вони захопили перше село, каже піхотинець Микола, який одним із перших зайшов у Курську область. Він згадує, як українці збили один з гелікоптерів зенітною ракетою. Але деяким російським безпілотникам і пілотам вдалось обійти численні українські засоби РЕБ і ППО та обстріляти українські війська.

У наступі Україна використовує сучасну бронетехніку, наприклад, німецькі бойові машини піхоти Marder, пише The Atlantic. Голова комітету з питань оборони Бундестагу Маркус Фабер каже, що не бачить проблеми, якщо Україна використає в наступі зброю, яку передала Німеччина. Представниця Пентагону Сабріна Сінгх заявляє, що операція в Курській області «відповідає політиці США».

Джерела The Wall Street Journal кажуть, що українські підрозділи швидко просунулись углиб Росії завдяки засобам РЕБ, які вивели з ладу російські комунікації. Прорватись на швидкохідній бронетехніці допомогли удари безпілотниками та системи ППО.

Укріпившись на захоплених територіях, Україна відправляє розвідувальні групи, які шукають слабкі місця в російській обороні. Наприклад, 9 серпня ЗСУ розбили реактивною артилерією колону російської техніки неподалік Рильська.

Джерело Economist у Генштабі каже — «найбільш боєздатні підрозділи відправили до найслабшого місця на російському кордоні». Українська операція була ретельно спланована — через несподіваний напад більшість російських строковиків просто здались у полон, каже джерело.

Олександр Сирський опублікував це фото 11 серпня 2024 року з підписом «Продовжуємо операцію». Наступного дня Сирський обговорив операцію в Курській області під час Ставки з президентом Зеленським. X (Twitter) / «Бабель»

Росіяни тікають «так швидко, як можуть», залишаючи техніку і боєприпаси на полі бою, підтверджує десантник 33 механізованої бригади Ангол. Просунувшись на 30 кілометрів углиб Росії, він отримав поранення. Можливо, від артилерії, бомби або дружнього вогню, який трапляється часто, каже боєць.

The Altantic пише, що російські війська, ймовірно, не були готові до українського наступу. Одна з можливих причин — західні партнери заборонили українцям воювати їхньою зброєю на території Росії. Саме тому росіяни відправили майже всі війська в Україну та залишили на кордоні непідготовлені підрозділи.

«Між країнами, що воюють, немає кордонів — є лише фронт. Росіяни про це забули, а українці — ні», — каже старший аналітик «Повернись живим» Микола Бєлесков у коментарі The Atlantic.

Джерело в Генштабі навпаки каже, що російська армія воює «більш серйозно» й українські військові можуть «потрапити в пастку». Однак операція в Курській області значно покращила бойовий дух бійців — поранені військові кажуть, що взяли б участь у наступі знову, попри загибель десятків побратимів.