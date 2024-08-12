7-й день операції ЗСУ в Курській області. Українські сили закріплюються в районі Суджі та розвивають наступ на півдні (карти)

Тиждень тому, в ніч на 6 серпня, ЗСУ зайшли на територію Росії в районі міста Суджа Курської області. У перші дні вони просунулися вглиб за трьома напрямками й оточили Суджу з півдня. Росіяни зупинили український наступ на підступах до залізничного вузла Коренєво і намагаються зупинити його на напрямках основних автомобільних трас. ЗСУ розвивають наступ на півдні. «Бабель» зібрав те, що відомо про операцію ЗСУ вдень 11 серпня з відкритих джерел (повідомлень осінтерів, українських пабліків, Z-пабліків і пабліків населених пунктів Курської області). Ці дані зʼявляються із затримкою, поточна ситуація відрізняється від тієї, що показана на карті.