Дві африканські країни розірвали з Україною дипломатичні відносини. Поясніть, це болісна втрата? (Ні, але є нюанси)

Що сталося

Четвертого серпня Міністерство закордонних справ Малі заявило про розрив дипломатичних відносин з Україною. Вони пояснили це тим, що представник ГУР Андрій Юсов «визнав причетність України до варварського і підступного нападу озброєних терористичних груп, що призвело до загибелі елементів сил оборони та безпеки Малі». Вони також звинуватили посла України в Сенегалі Юрія Пивоварова, який нібито у своєму пості схвалює дії терористів. У заяві МЗС Малі звинуватило Україну в порушенні міжнародного права та суверенітету цієї держави. А далі МЗС Малі додало не надто характерну для дипломатичного відомства фразу: «Перехідний уряд республіки повністю схвалює діагноз, поставлений Росією, яка протягом багатьох років попереджала світ про неонацистський та лиходійський характер української влади».

Твіт із заявою Міністерства закордонних справ Малі. Пасаж про неонацистів на другій сторінці заяви.

МЗС Нігеру у своїй заяві, випущеній за кілька днів, посилалося на ті самі причини, згадуючи і Юсова, і Пивоварова, але сконцентрувалося лише на тому, що Україна нібито допомагає терористам.

Ще дві західноафриканські країни – Сенегал і Буркіна-Фасо теж зреагували. Сенегал викликав посла Пивоварова, а Буркіна-Фасо випустила заяву, в якій «рішуче засуджує акт підтримки тероризму».

Що ж насправді сказав Юсов?

Приводом для заяв стали слова речника ГУР Андрія Юсова в невеликому коментарі в ефірі загальнонаціонального марафону 29 липня 2024 року. Наведемо його цитату повністю: «[вбивство «вагнерівців» у Малі матиме наслідки для Росії, бо] «вагнерівці» розгорнули активну діяльність на Африканському напрямку, і найманцями намагались вирішувати геополітичні питання. Але світ бачить, що можливості Росії далеко не ті. А це означає, що і нових замовлень, і розрахунку на них як на інструмент вирішення проблем в регіоні буде менше. А те, що повстанці отримали необхідну інформацію, яка дозволила їм провести успішну операцію проти російських воєнних злочинців ― це бачив весь світ, про деталі ми говорити не будемо… продовження буде». Що саме мав на увазі Юсов ― до кінця незрозуміло.

Український МЗС заявляє, що як Малі, так і Нігер зробили поспішні висновки і не спробували розібратись у ситуації. Юсов у коментарі Financial Times заявив, що не робив жодних заяв про причетність України до атаки. Джерела «Бабеля» у владних структурах підтверджують, що Україна справді до цього непричетна.

Чому Малі й Нігер насправді так зреагували?

Малі, Нігер, Буркіна-Фасо і Сенегал — колишні французькі колонії. Як і в більшості постколоніальних африканських країн, після незалежності, яку вони отримали на початку 1960-х років, політична ситуація в них була нестабільною: там не раз відбувалися військові перевороти, наприклад у Малі їх було шість. Проте тісні зв’язки з Францією країни зберігали. Але в травні 2021 року в Малі стався військовий переворот, у Буркіна-Фасо – у вересні 2021-го, а в Нігері – в липні 2023 року. Після переворотів нові військові очільники розривали військове співробітництво з Францією ― її військові контингенти були вимушені залишити країни. Натомість Малі, Нігер і Буркіна-Фасо відкрито запросили у Росії військову допомогу, в межах якої до них прибули і «вагнерівці». Деякі аналітики стверджують, що в Буркіна-Фасо «вагнерівці» допомагали ще на стадії підготовки перевороту, а тепер вони особисто охороняють очільника Буркіна-Фасо Ібрагіма Траоре.

Всі три країни до переворотів були членами Економічного співтовариства країн Західної Африки — організації, що є одним зі стовпів африканської регіональної інтеграції. Але організація розкритикувала військові перевороти і почала накладати на країни санкції. Після цього Малі, Нігер і Буркіна-Фасо вийшли з неї. На фото: протест в Буркіна-Фасо проти організації, жовтень 2022 року. Getty Images / «Бабель» Очільник хунти в Малі Асімі Гоїта разом з Путіним під час російсько-африканського саміту влітку 2023 року. Getty Images / «Бабель» Всі три країни до переворотів були членами Економічного співтовариства країн Західної Африки — організації, що є одним зі стовпів африканської регіональної інтеграції. Але організація розкритикувала військові перевороти і почала накладати на країни санкції. Після цього Малі, Нігер і Буркіна-Фасо вийшли з неї. На фото: протест в Буркіна-Фасо проти організації, жовтень 2022 року. Очільник хунти в Малі Асімі Гоїта разом з Путіним під час російсько-африканського саміту влітку 2023 року. Getty Images / «Бабель»

«Ці три країни і ще плюс Центральноафриканська Республіка – це російський блок. Їхня реакція ― це вказівка з Москви. По суті, росіяни показують, що вони не лише підтримують ці режими «вагнерівцями», але й можуть ними керувати. До того ж вони намагаються діяти на противагу активній діяльності України в Африці, яку вона веде останнім часом», ― пояснює анонімний співрозмовник «Бабеля» в дипломатичних колах, який аналізує «африканську тему». За його словами, цікавим є той момент, що Буркіна-Фасо розривати відносини не стала. «Напевно, вони поки можуть протистояти тиску», ― каже співрозмовник.

Чи болісна для України втрата дипломатичних відносин з Малі й Нігером?

Вже ні, але є нюанс. Нігер до останнього військового перевороту був дружнім до України. На відміну від Буркіна-Фасо і Малі, Нігер до перевороту підтримував усі резолюції ООН по Україні. А після телефонної розмови Володимира Зеленського з президентом Нігеру Мохамедом Базумом у серпні 2022 року, Нігер підтримав Кримську платформу. Але після перевороту зв’язки з Україною обірвалися. Торгівля була досить млявою і трималася на рівні до одного мільйона доларів на рік.

З Малі відносини також були мляві. Малі з 2012 року вивчала український проєкт про військово-технічне співробітництво, але так і не ухвалила щодо нього жодних рішень. Торгівля становила близько одного мільйона доларів на рік.

Антифранцузькі акції в Нігері. Мітингувальники вимагають, щоб французькі збройні сили залишили країну, вересень 2022 року. Getty Images / «Бабель» Очільник хунти в Малі Асімі Гоїта разом з Путіним під час російсько-африканського саміту влітку 2023 року. Wikimedia Антифранцузькі акції в Нігері. Мітингувальники вимагають, щоб французькі збройні сили залишили країну, вересень 2022 року. Очільник хунти в Малі Асімі Гоїта разом з Путіним під час російсько-африканського саміту влітку 2023 року. Getty Images / «Бабель»; Wikimedia

Які країни Африки відіграють важливу роль для України

Якщо виходити з підтримки резолюцій щодо України в Генеральній асамблеї ООН, то важлива кожна країна, бо там діє принцип «одна країна – один голос».

Майже три чверті українського експорту на материк припадає на пʼять арабських країн Північної Африки – Єгипет, Марокко, Туніс, Алжир і Лівію, і у 2020 році він становив $3,5 мільярда. У Західній Африці основними торговельними партнерами України є Сенегал, Гана та Нігерія. На півдні – Кенія та Ефіопія.

З 2021 року активізувалися відносини з Південно-Африканською Республікою, яку називають воротами в Африку, бо ця країна має великий вплив на сусідів і на весь материк загалом. Це також третя серед країн Африки за обсягом ВВП. Товарообмін України з ПАР у 2021 році сягав $117,3 мільйона.

Політично ПАР не висловлює сильної підтримки Україні. Частково це можна пояснити тим, що ПАР входить до міжнародної організації БРІКС, в якій Росія відіграє велику роль. Південно-Африканська Республіка не підтримала жодної резолюції ООН по Україні. Її президент Сиріл Рамафоса в червні 2023 року очолив делегацію лідерів африканських країн, які намагалися запропонувати свій мирний план для вирішення конфлікту. Однак план провалився.

У червні 2023 року африканська делегація на чолі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою привезла в Україну свій мирний план, який презентувала українському президентові Володимиру Зеленському. Getty Images / «Бабель»

У політичному плані Україну найбільше підтримують Алжир, Єгипет, Кот дʼІвуар, в якому Україна у квітні цього року відкрила посольство, Нігерія, Гана, Сьєрра-Леоне. На заході – це Кенія, Демократична Республіка Конго, де Україна також відкрила посольство у квітні цього року. Мавританія також є досить дружньою країною для України, тут нещодавно теж відкрили посольство. Ще Мавританія отримує зерно в межах програми Grain from Ukraine.

Малаві, Замбія і Маврикій, в яких завершується візит міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, також є дружніми для України державами.