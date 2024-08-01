США не готові до війни з Китаєм (каже комісія Конгресу). Як виглядає китайська інфраструктура війни — у 12 фотографіях

Комісія зі стратегії національної оборони Конгресу США опублікувала звіт про те, наскільки Америка готова до великої війни з Китаєм. Члени комісії опитали кілька сотень людей — військових, посадовців, дипломатів, аналітиків. Серед тих, із ким вони розмовляли, були й три українця: міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр оборони Рустем Умєров і глава Офісу президента Андрій Єрмак. Російсько-українська війна згадується майже в кожному розділі звіту. Його головний висновок звучить так: Америка — її бюрократичний апарат, армія та промисловість — не готові до масштабного і тривалого конфлікту; тим часом армія Китаю виконує указ президента Сі Цзіньпіна підготуватися до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Редактор «Бабеля» Гліб Гусєв зібрав 12 фотографій, які ілюструють військову та індустріальну силу Китаю.