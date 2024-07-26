20 років тому Путін, Кучма та олігархи двох країн зібралися у Криму на оглядини Януковича — очікуваного президента України. Але потім все пішло не за планом

Що відбувалось до зустрічі в Ялті: стартувала президентська кампанія, Україна відмовилась від вступу в НАТО та ЄС

Третього липня 2004 року офіційно стартувала президентська передвиборча кампанія. Загалом зареєструвалися 26 кандидатів. Хоча на той час вже було зрозуміло, що головна боротьба відбуватиметься між двома — провладним кандидатом і тодішнім прем’єром Віктором Януковичем та опозиційним кандидатом і експрем’єром Віктором Ющенком. Тоді за рейтингами Янукович поступався Ющенку. За даними соцопитувань станом на кінець липня 2004-го, Ющенко лідирував з відривом приблизно в 10%.

Ющенко з посвідченням кандидата в президенти, 6 липня 2004 року. Getty Images / «Бабель» Кучма і Янукович на параді в Києві до Дня Незалежності України, 24 серпня 2004 року. Getty Images / «Бабель» Ющенко з посвідченням кандидата в президенти, 6 липня 2004 року. Кучма і Янукович на параді в Києві до Дня Незалежності України, 24 серпня 2004 року. Getty Images / «Бабель»

У день зустрічі з Путіним в Лівадійському палаці, 26 липня 2004-го, стало відомо, що ще 15 липня Кучма своїм указом виключив з Військової доктрини положення про вступ України до НАТО та Євросоюзу. Це положення він прописав у доктрині рівно місяць тому — 15 червня 2004-го. Така різка зміна відбулась після Саміту НАТО у Стамбулі наприкінці червня, де Кучму розкритикували за утиски свобод і невідповідну підготовку до проведення президентських виборів. Утім, Кучма і раніше говорив, що Україна ще не готова вступати до НАТО і перебуває на такій же відстані від Альянсу, як і від Євросоюзу.

Що відбувалось на зустрічі: розмови про нафту і високі технології, Путін піарив Януковича

На зустріч із представниками українського і російського бізнесу 26 липня 2004 року в Лівадійському палаці в Ялті Путін привіз голову Адміністрації президента РФ Дмитра Медведєва. Кучма — очільника своєї Адміністрації Віктора Медведчука, а також прем’єра і кандидата у президенти Віктора Януковича.

Путін і Кучма в Лівадійському палаці в Ялті, 26 липня 2004 року. X (Twitter) / «Бабель»

Хто був з українських олігархів:

Юрій Алексєєв — гендиректор «Виробничого обʼєднання Південний машинобудівний завод імені Л. М. Макарова»;

— гендиректор «Виробничого обʼєднання Південний машинобудівний завод імені Л. М. Макарова»; Рінат Ахметов — президент компанії «Систем Кепітал Менеджмент»;

— президент компанії «Систем Кепітал Менеджмент»; Вячеслав Богуслаєв — гендиректор ПАТ «Мотор Січ»;

— гендиректор ПАТ «Мотор Січ»; Юрій Бойко — голова правління НАК «Нафтогаз України»;

— голова правління НАК «Нафтогаз України»; Володимир Бойко — нардеп, гендиректор ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»;

— нардеп, гендиректор ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»; Андрій Деркач — нардеп, голова наглядової ради банку «Аваль»;

— нардеп, голова наглядової ради банку «Аваль»; Георгій Дзекон — голова правління ВАТ «Укртелеком»;

— голова правління ВАТ «Укртелеком»; Ігор Коломойський — голова правління групи компаній «Приват»;

— голова правління групи компаній «Приват»; Володимир Лук’яненко — президент ВАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче обʼєднання імені М. В. Фрунзе»;

— президент ВАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче обʼєднання імені М. В. Фрунзе»; Віктор Пінчук — президент НВІГ «Інтерпайп»;

— президент НВІГ «Інтерпайп»; Георгій Скудар — нардеп, голова правління ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»;

— нардеп, голова правління ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»; Григорій Суркіс — нардеп, почесний президент ФК «Динамо» Київ;

— нардеп, почесний президент ФК «Динамо» Київ; Сергій Тарута — голова ради директорів корпорації «Індустріальна спілка Донбасу»;

— голова ради директорів корпорації «Індустріальна спілка Донбасу»; Едуард Шифрін — засновник компанії «Металургійний центр»;

— засновник компанії «Металургійний центр»; Микола Янковський — нардеп, голова правління ВАТ «Концерн Стирол»;

— нардеп, голова правління ВАТ «Концерн Стирол»; Олександр Ярославський — нардеп, почесний президент банку «УкрСиббанк».

Хто був з російських олігархів:

Вагіт Алекперов — президент ВАТ «Лукойл»;

Петро Авен — президент ВАТ «Альфа-банк»;

Олег Дерипаска — голова ради директорів компаній «Базовий елемент» і «РУСАЛ»;

Володимир Євтушенков — голова ради директорів АФК «Система»;

Андрій Костін — голова правління ВАТ «Внешторгбанк»;

Олександр Лебедєв — депутат Держдуми, президент і генеральний директор АКБ «Національний резервний банк»;

Олексій Міллер — голова правління ВАТ «Газпром»;

Шафагат Тахаутдінов — гендиректор ВАТ «Татнафта».

Упродовж двох годин формально обговорювали співробітництво в рамках Єдиного економічного простору, а по суті посилення російських компаній в українській економіці під гаслами «спільного протистояння Європі й Америці». Тодішній голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Бойко відзвітував, що вже з 1 серпня 2004 року українським нафтопроводом «Одеса — Броди» почнуть прокачувати російську нафту. Щоправда, про це Путін домовився з Кучмою ще на початку року. Бойко поскаржився, що ціна на російську нафту в Україні раптом стала на 10% вищою за світову. На що Путін почав розповідати про «арифметику» з російським оподаткуванням.