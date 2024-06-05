MDMA вважали золотою пігулкою від ПТСР, але і до неї зʼявилися питання. Коротко переказуємо статтю Washington Post

MDMA стала відомою у 1980-х роках. Спочатку її використовували переважно в Англії, на вечірках, пізніше вона розповсюдилася по світу. МDМА викликає сильне відчуття ейфорії, підвищує емпатію та тактильність. За це її називали також «наркотиком любові».

Уже в 90-х наркотик стали масово забороняти. ЗМІ багато писали про летальні випадки після вживання МDМА. Нерідко це було маніпуляцією — найчастіше мова йшла про смерті від таблеток екстазі, де МDМА поєднувалася з іншими, більш токсичними речовинами. Тим не менш, виробництво, зберігання, транспортування та розповсюдження MDMA заборонені конвенцією ООН. А в більшості країн світу за це передбачена кримінальна відповідальність.

Уже в нульових учені задумалися — чи можна використовувати МDМА, щоб лікувати психічні розлади. Зокрема, це вивчала некомерційна Мультидисциплінарна асоціація психоделічних досліджень (MAPS). Саме ця організація ще з 1980-х років досліджує, як можна інтегрувати психоделічні наркотики в терапію. В 2017 році FDA назвала терапію за допомогою МDМА «проривом» у лікуванні ПТСР.

МDМА-терапія працює так. Речовина змінює звʼязки між кількома частинами мозку: префронтальною корою, що відповідає за свідомість, гіпокампом, у якому формується памʼять, й амигдалою, яка активує відчуття тривоги. Завдяки цим змінам негативні переживання послаблюються, а позитивні — посилюються. У такому стані людині простіше проговорити й усвідомити свою травму. А саме це є основою лікування ПТСР.

Один з головних спонсорів досліджень про МDМА та лобіст його використання — приватна американська компанія Lykos Therapeutics. Вона замовила два клінічні випробування на пізній стадії, які показали, що в пацієнтів, які отримували МDМА, значно зменшилися симптоми ПТСР, як порівняти з тими, хто отримував плацебо.

Консультативний комітет FDA розкритикував ці дослідження. Експерти назвали отримані дані «брудними». По-перше, в таких дослідженнях важливо, щоб учасники та дослідники не знали, хто приймав МDМА, а хто — плацебо. Інакше вони стикаються з так званим функціональним засліпленням, яке заважає обʼєктивно оцінити вплив речовини. У випадку з МDМА уникнути його виявилося майже неможливим.

По-друге, на думку FDA, дослідження не оцінили належно різні форми психотерапії, яку учасники отримували разом із МDМА.

Експерти також сумніваються, чи переважують переваги МDМА її недоліки. Наприклад, вживання навіть малих доз речовини підвищує пульс та артеріальний тиск. Тож це може призвести до майбутніх проблем з серцево-судинною системою. Директор американського Національного центру ПТСР Пол Хольцхаймер каже, що терапія МDМА все ще залишається «експериментальною».

FDA ще не винесла остаточного рішення щодо МDМА-терапії. Рекомендація консультативного комітету важлива, але вона не обовʼязкова до виконання. Якщо Управління не схвалить препарат для лікування ПТСР, це стане сильним ударом по корпораціях, які вклалися в дослідження та просування МDМА. У Lykos Therapeutics кажуть, що розчаровані рішенням комітету, але продовжують співпрацювати з FDA, щоб досягти схвалення МDМА.

«У будь-якому фармацевтичному препараті є ризики та питання, які треба врегулювати. Глобальній загрозі самогубств ветеранів та кризі психічного здоровʼя ми маємо протистояти з ясним розумом», — говорить член ради директорів Lykos Джейсон Пайл.

В Україні МDМА-терапія заборонена. Психотерапевт та учасник асоціації UPRA Олег Орлов пояснював «Бабелю» — МDМА досі залишається в списку суворо контрольованих речовин і відноситься до заборонених, тобто її не можна використовувати ані в науці, ані в медицині. Зараз в Україні терапію психоделіками можуть проводити тільки нелегально — і це небезпечно, бо ніхто не контролює її якість, а за шкоду важко покарати.

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