Через війну кожному другому українцю загрожує ПТСР. А ви знали, що його ефективно лікують екстазі? Так, МДМА і ще грибами — наукове пояснення «Бабеля»

Американські військові лікуються від ПТСР і депресії за допомогою психоделіків.Чим це відрізняється від простого прийому наркотиків?

Це зовсім різні процеси. Лікування — це психоделічна асистована психотерапія. Тобто основа — це все-таки терапія, а речовина — інструмент для кращого результату.

У США і деяких інших країнах вже є спеціальні протоколи та інструкції з безпеки для такого лікування. Психоделічна терапія має три етапи. Перший — підготовчі сесії з терапевтом. На них визначають, який саме розлад має пацієнт, якої тяжкості, чи не діють інші методи, яку речовину краще використати та в якому дозуванні. Другий — сесії з використанням психоделічних речовин. Вони можуть тривати від 4 до 8 годин, залежно від тривалості дії психоделіка.

Сесії бувають двох видів. Перший — людина приймає речовину і просто переживає її дію, поки за нею наглядають медики. Другий — під дією речовини відбувається розмова з психотерапевтом. В обох випадках останній етап — інтеграція пережитого під речовинами досвіду. Тобто на сесіях із психотерапевтом пацієнт обговорює свої відчуття, думки, висновки, вирішує, як це використати поза терапією. Це працює як звичайна психотерапія, але речовини «полегшують доступ» до психіки.

Людина просто вживає наркотики, говорить про це та їй стає добре? Як це працює на рівні психіки?

Не все так просто. Процес залежить від того, яку саме речовину приймає пацієнт. Два найбільш поширені варіанти — екстазі або МДМА і псилоцибін.

Зараз буде наукове пояснення. МДМА змінює звʼязки між кількома частинами мозку: префронтальною корою, що відповідає за свідомість, гіпокампом, у якому формується памʼять, й амигдалою, яка активує відчуття тривоги. Завдяки цим змінам негативні переживання послаблюються, а позитивні ― посилюються. У такому стані людині простіше проговорити й усвідомити свою травму. А саме це ― основа лікування ПТСР, адже при цьому розладі травматичний спогад не переходить у довготермінову памʼять, що дозволило б сприймати його як минуле, а щоразу проживається як теперішня подія, від якої людина не може оговтатися.

Псилоцибін виділяють із грибів. Він робить психіку більш пластичною ― буквально дозволяє поєднатися ділянкам мозку, які зазвичай між собою мало взаємодіють. Так людині простіше дійти неочевидних раніше висновків, чому раніше заважала зацикленість на пережитому.

Ще одна речовина, яку використовують у такій терапії, ― кетамін. У великих дозах це анестетик, у менших ― речовина, після прийому якої людина може ніби зі сторони подивитися на власні психічні процеси, оцінити їх і зрозуміти, як собі допомогти. Це називається дисоціація.