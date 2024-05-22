Кабмін ухвалив новий порядок видачі повісток. Тепер їх можна надсилати поштою і видавати на роботі. Це законно? Намагаємось розібратися разом з юристом

Повістки, які надсилають поштою, вважаються врученими

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) надсилали повістки поштою і раніше, але громадяни могли їх ігнорувати. Адже згідно з законом про мобілізацію, викликати до ТЦК можна лише повістками, які видали особисто або через електронний кабінет. На пошту можна надіслати лише вимогу зʼявитись до ТЦК. Це не повістка, а інший документ, який відправляють, якщо громадянин ігнорує вже вручені повістки.

Постанова 560 Кабміну каже прямо протилежне. Згідно з нею, якщо повістку відправили поштою, її отримання підтверджуватиме не адресат, а поштовий оператор. Навіть якщо військовозобовʼязаний не живе за адресою, повістку все одно вважатимуть врученою. І протягом 14 днів отримувач має зʼявитись у ТЦК.

Володимир Романчук каже, що мета такої процедури зрозуміла — держава намагається створити легальний механізм, щоб притягнути ухилянтів до відповідальності. Адже якщо людина оновила дані через застосунок «Резерв+», у ЦНАП або ТЦК, то адреса, на яку прийде повістка, буде актуальна. Якщо ні, вона порушила закон і переховується від ТЦК.

Але тут виникає колізія. Норми закону і постанови, які суперечать одна одній, створять проблеми у майбутньому.

«Тобто згідно з законом поштою повістку надсилати не можна. А згідно з постановою — можна. Це колізія нормативно-правових актів. У таких ситуаціях закон має більшу юридичну силу», — пояснює Романчук.

Юрист моделює ситуацію: людина, якій повістку надіслали поштою, а вона не зʼявилася в ТЦК, позивається до адміністративного суду, щоб не сплачувати штраф. Там вона цитує закон, і суд має стати на її бік. А державі доведеться витрачати гроші й час працівників ТЦК, які приходитимуть у суд для пояснень.

Голови ОСББ і керівники підприємств можуть видавати повістки

Де діє посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки Для представників ТЦК — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК.

Для представників місцевої влади — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної військової адміністрації або ради.

Для представників підприємств, установ та організацій — на робочому місці працівників.

Для представників підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ — на усій території України. Але вони можуть видавати повістки лише тим, хто перебуває на військовому обліку в зазначених органах.

Зараз у групах, які вручають повістки, є поліцейські, які перевіряють документи, та представники ТЦК, які виписують повістки. Згідно з постановою, до них можуть долучитись, наприклад, голови ОСББ, представники державних або військових адміністрацій та виконавчих органів рад, керівники підприємств. Для цього керівнику ТЦК не пізніше ніж за день до початку роботи групи треба видати наказ з адресами будинків, де вручатимуть повістки. Цивільні члени груп отримають спеціальні посвідчення, але вирішувати, кому саме видавати повістку чи виписувати її, вони не зможуть.

Проблема цієї норми — в постанові написано, що групи можуть працювати цілодобово. Як це робитимуть у комендантську годину і чи ходитимуть групи по квартирах вночі, з документа незрозуміло.

Повістки можуть видавати на роботі

Для цього керівник відповідної військової адміністрації або ТЦК надсилає розпорядження і виписані повістки на підприємство. Керівник підприємства оприлюднює наказ — кому саме і коли треба прийти до ТЦК. Протягом трьох днів підприємство повідомляє ТЦК про результати. Якщо працівник відмовиться від повістки або швидко напише заяву про звільнення — керівництво має негайно проінформувати ТЦК. На великих підприємствах керівники можуть створити власну групу оповіщення.

Які дані мають бути у повістці Прізвище, імʼя, по батькові й дата народження громадянина, якому адресована повістка

Орган, що її видав

Мета виклику

Місце, день і час явки

Підпис посадової особи, яка видала повістку, і дата підпису

Реєстраційний номер повістки

Розʼяснення про наслідки неявки та про обовʼязок повідомити про причини неявки

Військово-облікові документи можуть перевіряти прикордонники

Вони це робили й раніше, але не у всіх і не завжди. Наприклад, якщо військовозобовʼязані перетинали кордон за системою «Шлях» чи мали інші дозвільні документи, цього було досить для виїзду. Тепер право вимагати військовий квиток зафіксували юридично.

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