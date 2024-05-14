Перед виборами в Мексиці наркокартелі просувають своїх кандидатів і вбивають конкурентів. З ними борються вже 20 років, але безуспішно. Розповідаємо, як до цього дійшло

Інституційно-революційна партія (PRI) правила Мексикою понад 70 років. За цей час наркокартелі підкупили багатьох чиновників PRI та працювали під їхнім захистом десятиліттями. Члени партії теж не боролись зі злочинністю — уряд лише час від часу знищував посіви марихуани й опіуму. Партія не проводила масштабних операцій, щоб арештувати членів і лідерів наркокартелів.

Боротьба з бандами почалась лише у 2006 році, коли президент Феліпе Кальдерон оголосив «війну з наркотиками». Він відправив шість з половиною тисяч солдатів до свого рідного штату Мічоакан, щоб ліквідувати в ньому наркокартелі. У 2008 році його політику підтримав уряд США і виділив $1,6 мільярда на програму протидії картелям «Ініціатива Мериди». Відтоді операція тривала по всій країні — Кальдерон залучив майже 45 тисяч військових і поліцейських.

Мексиканські солдати розвантажують конфісковану марихуану після масштабного рейду на наркокартелі в жовтні 2010 року. Getty Images / «Бабель»

Кальдерон зосередився на «полюванні на наркобаронів». Він припустив, що керівників наркоторгівлі неможливо замінити й без них банди розпадуться. І був частково правий, бо великі угруповання справді розділились на менші банди. Проте від цього не полегшало — війни між картелями стали ще масштабнішими.

Наприклад, після арешту Оскара Нави Валенсії у 2009 році, картель «Міленіо» розпався на два нові. Члени нових банд постійно нападали один на одного, а тіла загиблих розвішували на вулицях міст, щоб залякати ворогів. Найбільше страждали місцеві мешканці, які гинули під час сутичок. Згодом у штаті укріпився картель «Нове покоління Халіско», який був значно жорстокішим за «Міленіо». Члени картелю збільшили обіг наркотиків, створили велику мережу лабораторій метамфетаміну, викрадали й вбивали людей.

Через війну банд щорічна кількість убивств у Мексиці зросла втричі. За офіційними даними, за 6 років «війни з наркотиками» загинули понад 50 тисяч людей. Місцеві медіа запевняють, що жертв удвічі більше.

Солдат стоїть біля банера з фотографіями затриманих членів наркокартелів. Getty Images / «Бабель»

У 2012 році новий президент Мексики Енріке Ньєто пообіцяв знизити рівень насильства. Він запровадив соціальні програми й економічні реформи, щоб підтримати бідних мексиканців, які зазвичай долучались до банд. І водночас залучав військових і поліцейських, які заарештовували членів і лідерів картелів. За перші 14 місяців його правління загинули понад 23 тисячі людей.

Щоб самостійно боротися з бандами, цивільні обʼєднались у «групи самооборони». Найбільший опір чинили південні штати Герреро і Мічоакан. Але згодом і в цих групах почалася боротьба за владу — конфлікти підживлювали члени картелів, які проникали до «груп самооборони». Адміністрація Ньєто втратила контроль над ситуацією — уряд більше не міг відрізнити конвої озброєних цивільних від членів банд.

Наступний президент Андрес Обрадор розкритикував попередників і офіційно завершив «війну з наркотиками». Він обіцяв побороти соціальну нерівність і провести амністію засуджених за торгівлю людьми та наркотиками. Обрадор хотів звільнити містян і фермерів, які долучались до банд через злидні або не з власної волі. Він також обʼєднав елітні підрозділи поліції та військових у Національну гвардію та пообіцяв, що гвардія припинить арешти членів банд і натомість боротиметься з крадіжками палива.

Насправді Нацгвардія продовжила полювати на наркобаронів, наприклад, заарештувала Овідіо Лопеса — одного із синів лідера картелю «Сіналоа». У відповідь члени банди оточили Кульякан, де у штаб-квартирі прокуратури Сіналоа утримували Лопеса. Сотні озброєних гвинтівками й гранатами наркоторговців заполонили місто. Вони перекрили дороги підпаленими автівками та патрулювали місто на бронетехніці. Члени банди захопили кількох заручників із родин військових, які жили в Кульякані. Після масової стрілянини, в якій загинули 14 людей, президент наказав відпустити Лопеса, щоб «уникнути нових масових убивств».