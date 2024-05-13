«Це великий злочин проти безпомічних людей». У квітні дві російські ракети влучили в харківську психлікарню. Як лікарі та пацієнти повертаються до життя — репортаж «Бабеля»

1. Двадцять сьомого квітня кухарка Третьої обласної клінічної психіатричної лікарні Тетяна чергувала на харчоблоці. Тетяні близько 60 років. Вночі роботи не було, тож вона спокійно пішла спати. У харчоблоці є невелика кімната, щільно заставлена меблями — великою шафою, тумбочкою і кількома ліжками. Тетянине — найближче до виходу, навпроти двох великих вікон. Жінка мала прокинутись о пʼятій ранку, щоб закипʼятити воду в котлах для ранкового чаю, який пацієнти за розкладом пʼють о сьомій. Близько 00:30 в Харкові оголосили повітряну тривогу. За кілька хвилин перша ракета С-300 влучила біля чотирнадцятого відділення. Від ударної хвилі харчоблок здригнувся. Тетяна схопилася з ліжка, встигла взути капці й вибігла в коридор. Одразу після цього друга ракета влучила в землю перед харчоблоком — зникло світло, вилетіли вікна, Тетянине ліжко засипало уламками скла й асфальту. Шеф-кухарка лікарні Олена в момент ударів була вдома, ще не лягала спати і готувалася до ранкової зміни. Їй зателефонувала перелякана Тетяна: «Олено Михайлівно, у нас приліт». — Вона тоді мені сказала, що в неї в душі назавжди поселилося відчуття страху. Її врятувало лише те, що перший удар стався не біля кухні. Там настільки велике каміння летіло в кімнату, стільки було уламків від скла, — згадує Олена і руками в білих рукавичках показує розмір уламків. — Рятувальники сказали, що Тетяна Іванівна могла б не вижити, якби не сховалася. Розмовляючи з Оленою, Тетяна навпомацки знайшла вихід. Вся підлога була вкрита дрібними уламками скла і шматками деревʼяних віконних шибок. Важкі вхідні двері заклинило від ударної хвилі. Біля них Тетяна і дочекалася рятувальників, які просто вибили двері. Черговий лікар дав жінці заспокійливе. Корпус відділення № 14 після обстрілу. Яків Ляшенко / «Бабель» Одне з вибитих вікон харчоблока. На підлозі й поверхнях уламки скла і деревʼяних шибок. Яків Ляшенко / «Бабель» Перед відділенням № 14 глибока вирва від ракети С-300. Яків Ляшенко / «Бабель» Корпус відділення № 14 після обстрілу. Одне з вибитих вікон харчоблока. На підлозі й поверхнях уламки скла і деревʼяних шибок. Перед відділенням № 14 глибока вирва від ракети С-300. Яків Ляшенко / «Бабель» — Наша Тетяна Іванівна молодець, ще цілий день відпрацювала свою зміну. Ходила, усміхалась, — каже заступник директора з технічних питань Володимир Стасенко. Стасенко високий, з темним волоссям, в якому пробивається сивина. Під час розмови з нами постійно відволікається — вітається з колегами, тисне їм руки і відповідає на запитання. Про Тетяну він говорить з усмішкою, а авіаудар описує стисло, не входячи в деталі. Натомість багато жартує — переконує, що адміністрація легко впоралася з наслідками. Заступник директора з технічних питань Володимир Стасенко. Яків Ляшенко / «Бабель» Після обстрілу, о 00:35, шеф-кухарка Олена розбудила його телефонним дзвінком і повідомила про вибух. Саме Стасенко взяв усе під контроль — викликав рятувальників, телефоном організував роботу чергових працівників і тих, хто приїхав зранку. — Я одразу почав усю банду обдзвонювати. Ви, взагалі, спробуйте вночі всіх попіднімати, коли вони сплять. Поки кожному розтлумачиш, що сталося, — згадує Стасенко. О пʼятій ранку, коли в місті закінчилася комендантська година, до лікарні приїхали адміністрація і представники міської та обласної влади. Разом з комісією інженери описали наслідки атаки — обстріл пошкодив не тільки будівлі та вікна, а й каналізацію і системи водо- і електропостачання. Пацієнтів чотирнадцятого відділення тимчасово перевели до інших корпусів. Частина співробітників прибирала скло й уламки, а решта — працювала з пацієнтами за звичним графіком. Шеф-кухарка Олена роздає пацієнтам обід. Яків Ляшенко / «Бабель» Зранку до лікарні приїхала Олена і організувала роботу на харчоблоці. Ранковий чай пацієнти отримали на дві години пізніше — зникла електроенергія, тому воду кипʼятили на вогнищі. Сніданок готували вже на кухні — співробітники запустили генератор. Близько 14:00 ремонтники повернули світло, і кухня запрацювала у звичному режимі. Про обстріл нагадували лише порожні віконні рами. — Паніки не було жодної. Все організували і зробили як треба, — коротко говорить Стасенко. — Того ж дня волонтери привезли матеріали і почали зашивати вікна.

Кухарки готують обід в одній з кімнат харчоблока. Більшість вікон забита OSB-плитами. Яків Ляшенко / «Бабель»

Що відбувається в Харкові Від початку повномасштабного вторгнення росія майже щодня обстрілює Харків ракетами, керованими авіабомбами й безпілотниками — за понад два роки в місті та області пролунало понад 4 100 повітряних тривог. Росія також використовує артилерію, наприклад, реактивні системи залпового вогню «Град». Від 24 лютого 2024 року медіа і спецслужби повідомили про понад 480 вибухів у місті та понад 370 в області. Росія цілеспрямовано знищує цивільне населення і обстрілює житлові райони Харкова. За словами начальника Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, за два роки повномасштабного вторгнення на Харківщині загинуло 2 355 цивільних, з них 79 — діти. 2. Шостого травня біля постраждалого корпусу чотирнадцятого відділення нас зустрічає заступник директора з медичної частини Геннадій Бондарчук. Він стоїть там, де була вирва від ракети — її вже засипали піском, землею і щебенем. Навпроти чотирнадцятого відділення — стара закинута споруда. Колись це була частина «Сабурової дачі» — резиденції генерал-губернатора Харківщини Петра Сабурова, яку побудували ще в 1796 році. Після смерті Сабурова за заповітом маєток дістався місцевому «Будинку божевільних». Тож у 1820 році там побудували психлікарню, яку харківʼяни досі називають «Сабурівкою». Кількість пацієнтів лікарні поступово збільшувалася, у 1870-х роках адміністрація добудовувала нові корпуси — зокрема і той, що постраждав від авіаудару 27 квітня. Десятиліттями психлікарня була найбільшою в Російській імперії. Покинута старовинна будівля, у минулому — одна зі споруд «Сабурової дачі». Яків Ляшенко / «Бабель» Після обстрілу історичну будівлю не відновлювали, лише відгородили червоно-білою стрічкою. Найбільше постраждала прибудова до цієї споруди — одна з її стін майже повністю зруйнована, дерев’яні двері викривлені й більше не зачиняються, навколо розкидані цегла і скло. Вже майже шість років ця будівля в аварійному стані. Її закрили після того, як у деяких місцях провалилася підлога і дерев’яні перекриття почали прогинатися під працівниками. — Наразі ми нею не користуємось. Це в нас така пам’ятка архітектури, — говорить Геннадій Бондарчук. Він постійно тримає руки схрещеними, на питання відповідає коротко, а коли мовчить — невдоволено піджимає губи. Заступник директора з медичної частини Геннадій Бондарчук. Яків Ляшенко / «Бабель» Лікар Олег, який працював у лікарні з 2000 року, а нещодавно звільнився, розповідає — закладу бракує фінансування вже понад сорок років, тому адміністрація не може якісно відремонтувати ні нові, ні старі корпуси. Бондарчук, навпаки, запевняє, що в корпусах постійно роблять косметичний ремонт, а до обстрілу планували оновити відділення інтенсивної терапії.

Бондарчук стоїть біля відділення № 14 на місці, де була вирва від ракети. Яків Ляшенко / «Бабель»