221 рік тому Сполучені Штати несподівано для себе збільшилися в кілька разів — купили в Наполеона Луїзіану майже за безцінь. Розповідаємо про найвдалішу угоду в історії

Луїзіана кілька разів переходила з рук у руки

Територія в центральній частині сучасних США зʼявилась на іспанських картах у XVI столітті. Та освоювати її почали французи. У XVII столітті французькі переселенці почали просуватись на південь від своїх колоній в Канаді — річкою Міссісіпі аж до узбережжя Мексиканської затоки. У 1682 році колоністи оголосили нові землі французькими володіннями й назвали їх Луїзіаною на честь короля Франції Людовика XIV, тобто Луї.

Тодішня Луїзіана була величезною територією — від земель по обидва береги Міссісіпі на сході до Скелястих гір на заході, від Мексиканської затоки на півдні до кордонів сучасної Канади на півночі. На початку XVIII століття французи заснували поселення Нувель-Орлеан на місці, де Міссісіпі впадає у Мексиканську затоку. Згодом воно перетворилось на велике портове місто, що стало головним торговим центром в регіоні.

Після поразки в Семирічній війні у 1763 році Франція втратила свої північноамериканські колонії. Території Канади та землі на схід від Міссісіпі забрали британці, решта територій Луїзіани включно з Новим Орлеаном відійшла Іспанії. У 1799 році Наполеон Бонапарт захопив владу у Франції та заходився відновлювати французьку колоніальну імперію. Упродовж 1800—1801 років він домовився з Іспанією, ослабленою колоніальним протистоянням з Британією, про повернення Луїзіани в обмін на бойові кораблі та італійське герцогство Тоскана.

Карта станом на початок ХІХ століття. У центрі фіолетовим окреслено кордони Луїзіани, праворуч помаранчевим — територія тодішніх США. Getty Images / «Бабель»

Сполучені Штати були не в захваті від повернення Франції

Від заснування США Вашингтон та Париж підтримували тісні звʼязки. Саме військова допомога Франції стала вирішальною у війні Сполучених Штатів за незалежність 1775—1783 років. Згодом США привітали Французьку революцію 1789 року, яка перетворила країну з монархії на республіку. Однак оголосили про нейтралітет у війнах революційної Франції проти сусідніх європейських монархій. Відтоді відносини між державами стали погіршуватись. До приходу до влади Наполеона в американському уряді поставились насторожено. А після його планів щодо повернення Луїзіани взагалі забили на сполох.

За угодою з іспанцями США мали право на вільне судноплавство по Міссісіпі та могли користуватись портом Нового Орлеану як транспортним хабом. Крім цього, американські поселенці потроху захоплювали землі в дельті Міссісіпі, користуючись слабкістю Іспанії. З поверненням Франції Сполучені Штати могли втратити важливий торговий шлях через Мексиканську затоку. Та й Наполеон навряд чи став би терпіти повзучу американську колонізацію на землях Луїзіани. У грудні 1801-го він відправив 30-тисячну армію до заатлантичних колоній. У 1802-му король Іспанії Карл IV схвалив угоду про передачу Луїзіани, наступного року іспанську адміністрацію мала замінити французька.

У цей час опозиціонери-федералісти почали тиснути на тодішнього президента США від демократичних республіканців Томаса Джефферсона — вимагали відправити війська і захопити Новий Орлеан силою. Президент не хотів воювати з Францією, але й поступатись національними інтересами теж не збирався. У крайньому разі Джефферсон був готовий піти на союз з недружньою Британією. Але допоки попросив американського посла у Франції Роберта Лівінгстона прозондувати ґрунт і спробувати знайти якесь мирне рішення, наприклад запропонувати французам продати Новий Орлеан.

Томас Джефферсон в часи президентства 1801—1809 років. Гравюра Алонсо Чеппела. Getty Images / «Бабель»

Для французів важливішою колонією була Гаїті

За підсумками Семирічної війни французи втратили не всі свої колонії в Америці. Найціннішою з тих, що лишились, була Сан-Домінго — сучасна Республіка Гаїті в західній частині однойменного острова в Карибському морі. За кілька десятиліть вона стала найприбутковішою французькою колонією. До 1780-х років на Сан-Домінго вироблялось близько 40% всього цукру і 60% всієї кави, що постачались до Європи. Усе це, ясна річ, користуючись з рабської праці. У 1791 році раби Сан-Домінго, натхненні французькою революцією, підняли повстання й утворили на острові по суті незалежну державу. На той час революційному Парижу було не до них.

Усе змінилося з приходом до влади Наполеона. Він почав готуватися до нової війни з Британією та навіть планував вторгнення на Британські острови. Для цього були потрібні гроші, тож Наполеон розраховував швидко поповнити казну з колоній. В Америці він робив головну ставку на Гаїті. А Луїзіана мала постачати зерно та інші продукти для робочої сили на гаїтянських плантаціях.

Тож французька військова експедиція, що відпливла з Європи у 1801-му, щонайперше мала відновити контроль над Сан-Домінго. До квітня 1802-го французи майже розбили повстанців, відновили рабство і запустили роботу плантацій. Але у травні на острові спалахнула епідемія жовтої лихоманки, від якої тільки впродовж двох місяців загинуло близько 15 000 французьких солдатів разом із командувачем експедиції генералом Шарлем Леклерком. Повстання спалахнуло з новою силою, і на те, щоб його придушити, у французів уже не вистачало сил. А про те, щоб утримати тепер вже не надто потрібну Луїзіану, годі було й казати.