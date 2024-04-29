Telegram заблокував державні боти СБУ, ГУР і Мінцифри. А потім повернув їх. Що це було і чи можна заборонити сам Telegram? Пояснюємо коротко

Telegram заблокував боти, які Україна використовує для збору інформації з окупованих територій. За їхньою допомогою люди можуть повідомити, наприклад, дислокацію російських військ, де вони пересуваються чи зберігають зброю. В ГУР заявили, що блокування суперечить правилам месенджера і запевнили, що всі персональні дані українців у безпеці.

Адміністрація Telegram не пояснила, що саме сталося. Журналісти видання Reuters цитують неназваного співробітника компанії, який сказав, що ботів заблокували помилково і вже відновили їхню роботу — це сталося приблизно за 12 годин після повідомлення ГУР. Жодних інших деталей співрозмовник Reuters не озвучив.

Боти дійсно вже працюють. Але в ГУР попереджають, що росіяни зробили клони, і просять спочатку перевіряти їх на сайті dovidka.info/botcheker.

Двадцять четвертого квітня засновник Telegram Павло Дуров написав, що для нього важливо зберігати нейтральність месенджера. Ще в лютому 2022 року він хотів обмежити доступ до Telegram громадянам росії та України. Тоді він писав, що обидві сторони використовують месенджер для воєнної пропаганди.

Дуров врешті вирішив не блокувати доступу, бо, за його словами, тисячі користувачів попросили не робити цього — адже для багатьох застосунок став єдиним джерелом інформації. Проте Дуров каже, що Telegram «все ще забороняє облікові записи та боти, які збирають координати для цільових ударів або публікують особисту інформацію із закликами до насильства». Теоретично, під таку заборону можуть потрапляти й боти, які використовує Україна.

Дуров також повідомив, що в месенджері з’являться певні обмеження для користувачів з українськими сім-картами. За його словами, цього вимагає Apple. На практиці, скоріше за все, люди, які реєструвалися в Telegram за українським номером, не зможуть читати певні канали. Так уже відбувається, наприклад, з російським пропагандистським каналом «Рибарь». В інтерв’ю американському журналісту і симпатику Трампа Такеру Карлсону 17 квітня 2024 року Дуров сказав, що найбільше на нього тиснуть саме Google та Apple, а не уряди держав.

Telegram давно звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами. У березні 2022 року заступник голови думського комітету з інформаційної політики та звʼязку Олег Матвейчев заявив, що Telegram «знайшов компроміс із ФСБ і встановив обладнання, щоб можна було стежити за всіма небезпечними субʼєктами». Дуров цього не прокоментував.

В інтерв’ю Карлсону Дуров сказав, що чутки про звʼязки месенджера з російською владою поширюють і підтримують конкуренти. Він додав, що в Telegram зараз 900 мільйонів користувачів, при цьому компанія нічого не витратила на маркетинг.

«Ми не знаємо зараз жодних підтверджених фактів, щоб адміністрація Telegram передавала дані про користувачів, — каже «Бабелю» експерт з кібербезпеки та військовослужбовець Кир Важницький. — Якби це було так, це призвело б до хвилі арештів. А от змінити назви цим ботам на абсолютно нейтральні — це те, що потрібно було зробити дуже давно».

В кінці березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може обмежити роботу Telegram та інших соціальних мереж. Автори пропонують вважати соцмережі «платформами спільного доступу до інформації, через яку поширюється масова інформація». Таким чином, Telegram і більшість інших соцмереж будуть зобовʼязані подавати Національній раді з питань телебачення та радіомовлення відомості про структуру власності, обмежувати доступ до інформації та публікувати спростування. Якщо вони цього не зроблять — їх визнають непрозорими та заборонять державним органам користуватися ними. Поки законопроєкт не проголосували навіть у першому читанні. Як сказав «Бабелю» один з його авторів Ярослав Юрчишин, у парламенті тривають дискусії.

«Ми до останнього намагаємося налагодити комунікацію — отримати від Telegram інформацію про систему власності, офіційного представника чи представництво, яке контактує з Україною. І зрозумілі правила модерації контенту, в якому не буде того, що забороняє кримінальне законодавство України», — каже Юрчишин.

За його словами, зараз постійної співпраці з представниками месенджера немає — лише періодичні контакти, які не гарантують швидкої реакції на офіційні запити з боку України.

Ярослав Юрчишин. Facebook

Заборонити Telegram можна тільки указом президента. Юрчишин пояснює: спочатку має бути рішення на основі аналізу СБУ, Комітету з питань розвідки або інших спеціальних служб. Заборону затверджує РНБО, а вводить в дію указ президента — він накладає санкції на ту чи іншу мережу. Так було у випадку з «ВКонтакте» та «Одноклассниками», які заборонили у 2017 році указом тодішнього президента Петра Порошенка.

З минулого року в Україні зареєстрували щонайменше три петиції до Володимира Зеленського з проханням заборонити месенджер. Жодна не набрала потрібних 25 тисяч голосів.

Маловірогідно, що Україні вдасться повністю заблокувати Telegram. За словами експерта із цифрової безпеки громадської організації «Інтерньюз-Україна» Павла Бєлоусова, максимум, що можна зробити, — це обмежити доступ до застосунку. Наприклад, заблокувати можливість українцям звантажувати його в AppStore і Play Market.

«Проте користувачі Android зможуть встановити застосунок в обхід Play Market. Якщо блокувати за принципом «ВКонтакте», то тут всі питання вирішить VPN», — пояснює він.

Експерт з кібербезпеки та військовослужбовець Кир Важницький упевнений — люди почнуть шукати можливість встановити Telegram не через офіційні магазини, а це загроза великої кількості вірусів.

Другий ризик, за словами Важницького, — у самій інфраструктурі Telegram. Вона побудована так, що супутній збиток від заборони буде значно більшим за ефект.

«Месенджер продовжить працювати, хоча зі збоями, а от купа інших сервісів — ні. Telegram інтегрований у велику кількість сервісів і систем — наприклад платіжних. Простий приклад — Telegram продовжує працювати в Ірані та Саудівській Аравії. Ці країни залюбки б його заблокували, якби могли», — каже експерт.

Складність процесу розуміли і в РНБО. За словами джерела «Бабеля», яке підтримує заборону Telegram, заблокувати месенджер неможливо — тому «ніхто не буде його чіпати».

Альтернативи Telegram є, але навряд чи вони зможуть його повністю замінити. За словами Павла Бєлоусова, базові можливості з ботами є у WhatsApp, Facebook Messenger, Viber. Кир Важницький каже, що суто технічно перевести всю інфраструктуру і потрібних ботів з Telegram до WhatsApp нескладно — це займе десь два дні. Але проблема в іншому.

«Telegram — найпопулярніший месенджер, тому розумно мати ботів саме там, — пояснює Важницький. — Мало хто буде встановлювати собі інший месенджер заздалегідь, з метою колись скористатися ботом. Є ще один аспект — збирання інформації серед людей з тимчасово окупованих територій. Telegram там не викликає підозр, на відміну від WhatsApp. Користуватися ботами там буде дуже небезпечно для тих, хто спробує допомогти».