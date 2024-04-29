У квітні Запорізьку АЕС атакували «невідомі» дрони. Окупанти звинуватили Україну. У ГУР кажуть: це російська школа операторів БпЛА «Архангел» тренує нові екіпажі

МАГАТЕ вперше повідомило про атаку дронів 7 квітня, ще дві зафіксували 9 і 18 числа. Суттєвої шкоди ЗАЕС ці удари не завдали: 7 квітня дрон пошкодив обладнання для спостереження і звʼязку, обгоріла верхня частина купола шостого енергоблока. Дрони також вибухали біля навчального центру персоналу і поблизу цеху з виробництва кисню й азоту. За даними МАГАТЕ, від одного з дронів росіяни відстрілювалися з даху шостого енергоблока. Згодом цей дрон вибухнув біля одного з корпусів реактора. Хто саме атакував станцію — МАГАТЕ не повідомило. Його гендиректор Рафаель Гроссі лише сказав, що в останні місяці над ЗАЕС і Енергодаром стало літати більше дронів. «Бабель» двічі намагався уточнити цю інформацію в агентстві, але відповіді на запит не отримав.

За два дні до першої заяви МАГАТЕ росіяни звинуватили в атаках Україну. З 5 по 18 квітня вони нарахували п’ять атак і назвали це «ядерним тероризмом».

Насправді дрони з території ЗАЕС запускають росіяни, каже полковник ГУР Андрій Черняк. Вони користуються тим, що у півторакілометровій зоні довкола ЗАЕС вести вогонь у відповідь ЗСУ заборонено. Пускові майданчики знаходяться біля шостого реактора станції та біля навчально тренувального центру персоналу, уточнює співрозмовник в ГУР, який попросив не називати його імʼя. Також для цього використовують територію ставка-охолоджувача ЗАЕС. Цей майданчик зручний з кількох причин. По-перше, охолоджувач розташований біля Дніпра. Щоб атакувати Нікопольську громаду, дронам треба подолати менше ніж пʼять кілометрів. По-друге, поруч зі ставком є ліс, звідки оператори дронів можуть працювати, залишаючись непоміченими. Й останнє, наприкінці лютого 2024-го росіяни дозволили МАГАТЕ обстежити периметр басейна-охолоджувача, але з листопада минулого року не підпускають співробітників агентства до ізоляційних воріт басейну. Після вибухів дронів доступ не поновили.

Басейн-охолоджувач ЗАЕС. Google Maps / «Бабель»

Що відбувається на ЗАЕС Росіяни окупували Енергодар і ЗАЕС 4 березня 2022 року. Майже одразу на станції почали працювати інженери держкорпорації «Росатом». Працівників ЗАЕС змушують підписувати контракти з «Росатомом», часто — погрозами й катуваннями. Улітку 2023-го росіяни встановили кулеметні гнізда на дахах енергоблоків ЗАЕС, на самій станції постійно розташовують військову техніку. За інформацією розслідувачів команди OSINT Bees, вогневі позиції та БТРи є навіть у приміщенні реакторного блока ЗАЕС. У будівлях атомної станції, розказує голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко, росіяни розміщують засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіоелектронної розвідки. Розслідувачі міжнародних злочинів Truth Hounds зʼясували, що окупанти систематично викрадають і катують співробітників ЗАЕС. Президент Володимир Зеленський і керівник ГУР Кирило Буданов неодноразово заявляли, що росіяни мінували енергоблоки та готували викиди радіації. З вересня 2022 року ЗАЕС не постачає електроенергію Україні та забезпечує електрикою лише себе. 13 квітня 2024 року всі шість енергоблоків ЗАЕС перевели в більш безпечний режим «холодного зупину». У такому стані енергоблоки не генерують електроенергію та споживають менше води. За даними WSJ, путін хоче перезапустити станцію і генерувати на ній електроенергію. Про це він нібито заявив голові МАГАТЕ Рафаелю Гроссі в березні 2024 року.

Саме з листопада 2023 року росіяни системно атакують дронами узбережжя Нікопольщини.

«Дуже часто дрони атакують цивільні будинки чи автомобілі, — розказує очільник Нікопольської РДА Євген Євтушенко. — Щодня на Нікопольщину запускають від 5 до 13 FPV. Кожен несе 2 кілограми бойової частини з пластидом і флешетами. Росія запускає дрони не тільки зі станції, а також з Енергодару і сіл Водяне та Камʼяне».

Екіпажі на території ЗАЕС тренує російська школа операторів БпЛА «Архангел», яка також виробляє FPV-дрони. За даними ГУР, з другої половини 2022 року ця школа тренує російських військових і «добровольців», які згодом підписують контракти з армією рф. Співрозмовник у ГУР розповідає: дві навчальні бази «Архангела» діють у селі Заозерне біля Євпаторії в окупованому Криму й в Мелітополі, а Енергодар і ЗАЕС росія використовує як безпечний майданчик, щоб тренувати екіпажі.

Фінансує і курує цю «школу» Головне управління Генштабу Збройних сил росії. Допомагають росіянам очільник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький та «волонтерські» структури росії. За даними ГУР, росіяни почали використовувати зону ЗАЕС для навчань і «заліків» FPV-операторів ще влітку 2023 року.

Частину російських дронів в районі ЗАЕС ЗСУ знешкоджують системами РЕБ. FPV втрачають керування і падають — або на території станції, або у Дніпровське водосховище.

МАГАТЕ неодноразово пропонувало створити на ЗАЕС демілітаризовану зону, росія публічно виступала проти.