35 років тому студентський мітинг на площі Тяньаньмень переріс у мільйонний антиурядовий протест. Влада придушила його зброєю і танками. Згадуємо про «китайський майдан», який міг змінити країну

В останні роки життя головного творця комуністичного Китаю Мао Цзедуна країна все більше занурювалась в економічну і соціальну кризу. Дались взнаки десятиліття репресій під гаслами боротьби з капіталізмом. А після смерті Мао у вересні 1976 року додався ще й політичний хаос через закулісну боротьбу за владу. Переможцем з неї вийшов Ден Сяопін, який у 1960-х потрапив у немилість за свої реформаторські погляди.

Наприкінці 1978 року Сяопін став фактичним лідером Китаю, хоч і не обіймав жодної високої посади в керівництві. Натомість розставив на ключові пости своїх соратників. Сяопін одразу ж заходився впроваджувати реформи: побудову «соціалізму з китайською специфікою» і політику «чотирьох модернізацій» — промислової, сільськогосподарської, науково-технологічної та оборонної. Простіше кажучи, він готував країну до ринкової економіки: хотів зменшити державний контроль і дозволити приватне виробництво в сільському господарстві та промисловості.

Лідер Китаю Ден Сяопін (ліворуч) і глава китайської Компартії Ху Яобан під час мітингу в Пекіні, 1981 рік. Getty Images / «Бабель»

Звісно, не все пішло за планом. Наприклад, спроба «відпустити» ціни на деякі товари, які держава десятиліттями штучно занижувала, обернулась провалом. Люди почали хаотично скуповувати все, що підверталося під руку. Це призвело до значного стрибка цін, інфляції та дефіциту.

Та чи не найголовнішою бідою стала тотальна корупція і кумівство. Партійні чиновники на повну користувалися своїм привілейованим становищем. Наприклад, за хабар дозволяли підприємцям купувати товари за зниженими «державними» цінами, а продавати за ринковими. До того ж за новою схемою збиткові державні підприємства мали скорочувати виробництво і штат працівників. А влаштуватись на нову роботу, особливо високооплачувану, без звʼязків стало майже неможливо. Зростали безробіття і бідність, особливо серед селянства. А підприємці зі знайомствами в партії вже ледь не відкрито хизувалися своїми статками.

Черга до універмагу в Шанхаї, 1980 рік. Getty Images / «Бабель»

Розпочинаючи реформи, Ден Сяопін сподівався, що їх підтримають провідні китайські інтелектуали. Та цього не сталося. Ба більше, деякі з них навпаки почали критикувати владу за половинчастість і вимагати ще й реформ у керівництві країни. Їхні заклики підхопили студенти по всій країні. Наприкінці 1986 року в багатьох китайських містах відбулися студентські демонстрації з вимогами не лише економічних, але й політичних реформ, а також демократичних свобод, зокрема свободи слова і преси.

У цей час також загострились суперечки між фракціям в оточенні Сяопіна. Реформатори на чолі з генсеком Компартії Ху Яобаном та його союзником, премʼєром Чжао Цзияном вимагали широких політичних реформ і лібералізації всіх сфер життя. З іншого боку були консерватори на чолі з одним із найвпливовіших «старійшин» Чен Юном і віцепрем’єром Лі Пеном. Вони вважали, що реформи зайшли надто далеко, і виступали за повернення й посилення державного контролю.

Ху Яобан (ліворуч) і Чжао Цзиян під час урядового засідання, 1982 рік. Getty Images / «Бабель»

Сам Сяопін хоч і був реформатором, але лишався старим партійцем. Тож публічно він критикував бюрократію і корупцію чиновників, та на радикальні політичні зміни не наважувався, бо вважав, що це підірве стабільність партії, а отже, і країни. Студентські демонстрації 1986 року тільки посилили це переконання. Їх підтримав головний партійний «ліберал» Ху Яобан і навіть відмовився виключати з партії організаторів і натхненників протестів. За це його показово зняли з посади генсека Компартії, змусили виступити з принизливою «самокритикою» і прибрали з великої політики. Аби зберегти підтримку реформаторської фракції, Сяопін призначив новим головою Компартії найближчого соратника Яобана — Чжао Цзияна. А новим головою уряду став консерватор Лі Пен.

Ця відставка розчарувала багатьох демонстранів. Адже Яобан був єдиним з верхівки, з ким можна було розраховувати бодай на якийсь діалог. Протести поступово вщухли. Але Яобан став ліберальною іконою для студентів та інтелектуалів, попри те, що був змушений відправитись у політичне забуття.

Поліцейські намагаються розігнати студентський мітинг у Пекіні, грудень 1986 року. Getty Images / «Бабель»

Яобан помер від серцевого нападу 15 квітня 1989 року, і того ж дня на центральній пекінській площі Тяньаньмень почали збиратися студенти, аби вшанувати його пам’ять. За кілька днів нечисленні траурні зібрання переросли в багатотисячний мітинг, на якому зʼявилися плакати з політичними гаслами.

Уночі 17 квітня мітингувальники почали складати список звернень до уряду. У першому пункті йшлося про те, щоб визнати погляди Ху Яобана на демократичні свободи й реформи правильними. Серед іншого, вимагали скасувати цензуру в пресі, публікувати інформацію про доходи керівників держави та членів їхніх сімей, збільшити фінансування освіти й підняти зарплату інтелігенції.

Траурний мітинг на честь Ху Яобана на площі Тяньаньмень, 17 квітня 1989 року. Getty Images / «Бабель»

Уранці 18 квітня 1989 року кілька тисяч студентів влаштували ходу площею Тяньаньмень і рушили до урядового кварталу, вимагаючи діалогу з владою. Після того як поліція не дозволила студентам увійти на територію, вони організували сидячу забастовку біля воріт резиденції.

До 20 квітня більшість студентів розійшлися. А 200 найактивніших, які продовжили забастовку, поліція розігнала кийками. Того ж дня муніципальна влада Пекіну заборонила проводити будь-які демонстрації в місті. Та це дало зворотній ефект: до протестів долучилися навіть ті студенти, які раніше не були політично активними. Увечері 21 квітня приблизно 100 тисяч демонстрантів пройшли маршем до площі Тяньаньмень, ігноруючи всі заборони. А наступного дня зібрались там само — біля будівлі Великої народної зали, де проходила церемонія прощання з Ху Яобаном. Кілька студентів прорвалися крізь поліцейський кордон і ледь не навколішках благали, щоб урядовці їх вислухали. Та до них ніхто не вийшов.