Американські безпілотники програли китайським на полі бою. Чому високі технології і великі гроші не допомогли США — історія про те, як Україна не може позбутись небажаної залежності

Головна перепона для американських розробників дронів — політика уряду США. З 2007 року Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) взагалі забороняла користуватися дронами усім, крім державних служб, щоб уникнути аварій у повітряному просторі, наприклад, зіткнень дронів і літаків. Іноді FAA дозволяла використовувати безпілотники, наприклад, для наукових досліджень, але для цього потрібно було щоразу подавати заявку і чекати схвалення. У 2014 році заборону скасували. Саме тоді провідний виробник дронів у США компанія Skydio почала розробляти свої перші прототипи.

У 2020 році Міністерство оборони США зобовʼязало виробників дронів узгоджувати всі оновлення програмного забезпечення з урядом. За словами виконавчого директора компанії Skydio Адама Брая, американські стандарти безпеки відірвані від воєнних реалій. Щоб бути корисними на війні, дрони повинні швидко адаптуватися — іноді їх потрібно модернізувати щодня. Через бюрократію американські моделі миттєво стають застарілими та вразливими до кібератак і РЕБ. До того ж вони дорого коштують, оскільки уряд забороняє використовувати дешеві китайські запчастини.

Квадрокоптер Skydio. Getty Images / «Бабель»

Китай, на відміну від США, ніколи не забороняв комерційні дрони. Перші приватні виробники зʼявилися там ще на початку 2000-х. Серед них і SZ DJI Technology — наразі найбільший світовий виробник дронів. Компанія створила перші прототипи набагато раніше за американців — у 2006 році. Ними було незручно керувати і вони дорого коштували, але наступні моделі були вже дешевші і кращі. Дрони DJI стали популярними не тільки в Китаї, а і в інших країнах. Наприклад, у США їх використовували лісогосподарські й транспортні агенції, поліцейські департаменти, служби швидкого реагування та навіть армія.

Безпілотники DJI в рази дешевші за американські дрони завдяки державному фінансуванню. У 2016 році компанія отримала інвестиції від фонду China Chengtong Holdings Group, яким керує китайський уряд. Вартість дронів впала на 70%. Китайські виробники також не обтяжені довгими перевірками, тому швидше впроваджують і тестують нові технології. Поки країни Заходу роками обговорюють безпекові протоколи, Китай одразу дозволяє випробувати нові моделі, наприклад, у сільській місцевості.

Китайські бойові безпілотники домінують на світовому ринку. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), з 2013 до 2023 року Китай поставив близько 282 одиниць бойових дронів до 17 країн. За цей час США експортували лише 12 військових БпЛА у Францію та Велику Британію. Під час зʼїзду Комуністичної партії у 2022 році президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що безпілотники змінять сучасну війну, й пообіцяв прискорити розробки.

Уряд КНР заявляє, що їхні бойові дрони є набагато швидшими за американські аналоги й можуть переносити більші вантажі. Але насправді більшість китайських БпЛА — дешеві копії розробок інших країн. Наприклад, розвідувальний дрон Caihong 4 має майже ідентичні можливості й дизайн до американського MQ-9 Reaper.

Військовослужбовці Повітряних сил США стоять біля БпЛА MQ-9 Reaper на авіабазі Алі Аль-Салем у Кувейті. Getty Images / «Бабель»

Але при цьому Китай не має суворих обмежень на експорт і не зобовʼязує покупців звітувати про те, як вони використовують бойові безпілотники. Наприклад, у 2018 році влада Іраку заявляла, що знищила понад 260 обʼєктів «Ісламської держави» китайськими БпЛА, а у 2021 році військова диктатура в Мʼянмі придушила ними збройний опір населення. У 2022 році помічник держсекретаря Сполучених Штатів у справах Близького Сходу Барбара Ліф повідомляла, що Китай продає безпілотники різним проіранським бойовикам.

У 2017 році уряд США запідозрив китайські дрони у шпигунстві, а у 2020 остаточно заборонив їх в армії. У 2017 році уряд КНР ухвалив новий закон, в якому зазначив, що Китай проводитиме «розвідувальну роботу» не тільки у країні, а й за її межами, щоб знешкодити угруповання, які завдають шкоди національній безпеці. Дослідницька лабораторія Збройних сил США закликала підрозділи не використовувати дрони DJI. Вона підозрювала, що безпілотники можуть зберігати аудіо, відео й фото та передавати їх Китаю.

У 2020 році уряд США заборонив Міністерству оборони використовувати китайські безпілотники та вніс DJI до списку організацій, які «ймовірно залучені до діяльності, що суперечить інтересам США». У 2022 році Міноборони США назвало DJI китайською військовою компанією, яка становить загрозу для національної безпеки. Зараз Конгрес розробляє закон, який заборонить китайські дрони не тільки федеральним агенціям, а і приватним компаніям та звичайним користувачам.

На початку повномасштабного вторгнення Україна звинуватила DJI у співпраці з росією. У березні 2022 року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров опублікував заяву про те, що росія обстрілює цивільних ракетами за допомогою безпілотників DJI. За його словами, росіяни також використовували розширену версію системи AeroScope, щоб знаходити українських операторів БпЛА.

Федоров закликав компанію деактивувати пристрої, якими користувались російські війська, й залишити доступ до AeroScope лише тим приладам, які зареєстровані на території України. DJI заявила, що не має такої можливості, та запропонувала вимкнути всі дрони на території України незалежно від того, хто саме ними користується.

У квітні 2022 року DJI припинила експорт дронів як до росії, так і до України. Компанія також заборонила дистрибʼюторам продавати безпілотники для військових потреб. За джерелами The New York Times, українські волонтери почали привозити дрони з Європи, а росія отримувала їх через азійські країни або від китайських посередників через майданчики Alibaba та AliExpress.

Українські військові тренуються керувати дроном Mavic 3 від компанії DJI 18 січня 2023 року в Донецькій області. Getty Images / «Бабель»

У вересні 2023 року уряд КНР запровадив обмеження на експорт дронів та їхніх компонентів. Тепер, щоб отримати дозвіл на продаж, китайським компаніям потрібно щоразу офіційно повідомляти Міністерству торгівлі КНР, хто кінцевий покупець. Почалися перебої з поставками дронів у росію, обмеження вже призвели до дефіциту.

За словами керівниці проєкту Victory Drones Марії Берлінської, обмеження заважають і українцям — волонтери постійно шукають нові складні ланцюжки поставок, щоб придбати китайські дрони. Вони також домовляються з китайськими заводами про запчастини, хоча це й непросто.

Щоб менше залежати від китайських дронів, Україна розгорнула власне виробництво. За словами заступниці міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганни Гвоздяр, українські виробники виготовили близько 200 тисяч FPV-дронів за січень та лютий 2024 року.

Американські виробники теж вдосконалюють свої моделі. Компанія Skydio розробила новий безпілотник, спираючись на відгуки військових та агенцій громадської безпеки. Новий Skydio X10 зможе самостійно перемикати частоти, якщо росіяни глушитимуть сигнал, та працюватиме на значних висотах без GPS. У Skydio кажуть, що перші поставки будуть вже у 2024 році. Україна замовила тисячі безпілотників Skydio X10.

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