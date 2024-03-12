Банди захопили більшу частину Гаїті. Люди рятуються втечею, влада капітулює. Фоторепортаж про життя країни, де панують жорстокість і хаос

Від початку березня 2024 року Гаїті — одне з найнебезпечніших місць у світі. Вуличні протести за відставку виконувача обовʼязків премʼєр-міністра та президента країни Аріеля Анрі переросли в фактичний контроль кримінальних банд над більшістю міст країни. У столиці Порт-о-Пренсі криміналітет контролює 80% території, бандити палять поліцейські дільниці й випустили з найбільшої тюрми країни кілька тисяч вʼязнів. З 4 березня у місті запроваджено комендантську годину, по всій країні до квітня діє надзвичайний стан — однак хвилі насильства це не зупинило. Спокій не відновився й після того, як Аріель Анрі пізно ввечері 11 березня заявив про відставку й передав владу перехідній раді. Будні охопленої безладом країни фіксують фотографи, які продовжують там працювати попри небезпеку. «Бабель» відібрав найцікавіші знімки про останні тижні в Гаїті.