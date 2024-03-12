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Банди захопили більшу частину Гаїті. Люди рятуються втечею, влада капітулює. Фоторепортаж про життя країни, де панують жорстокість і хаос

Автор:
Антон Семиженко
Редактор:
Дмитро Раєвський
Дата:
Банди захопили більшу частину Гаїті. Люди рятуються втечею, влада капітулює. Фоторепортаж про життя країни, де панують жорстокість і хаос

Кримінальний авторитет Джиммі «Барбекю» Шерізьє зі спільниками.

Getty Images / «Бабель»

Від початку березня 2024 року Гаїті — одне з найнебезпечніших місць у світі. Вуличні протести за відставку виконувача обовʼязків премʼєр-міністра та президента країни Аріеля Анрі переросли в фактичний контроль кримінальних банд над більшістю міст країни. У столиці Порт-о-Пренсі криміналітет контролює 80% території, бандити палять поліцейські дільниці й випустили з найбільшої тюрми країни кілька тисяч вʼязнів. З 4 березня у місті запроваджено комендантську годину, по всій країні до квітня діє надзвичайний стан — однак хвилі насильства це не зупинило. Спокій не відновився й після того, як Аріель Анрі пізно ввечері 11 березня заявив про відставку й передав владу перехідній раді. Будні охопленої безладом країни фіксують фотографи, які продовжують там працювати попри небезпеку. «Бабель» відібрав найцікавіші знімки про останні тижні в Гаїті.

На вулицях Порт-о-Пренсу, 9 березня 2024 року.

На вулицях Порт-о-Пренсу, 9 березня 2024 року.

Getty Images / «Бабель»

Гаїтянці залишають домівки в особливо небезпечних районах, щоб перебути небезпечний час у спеціально облаштованих соціальних центрах чи наметових містечках.

Гаїтянці залишають домівки в особливо небезпечних районах, щоб перебути небезпечний час у спеціально облаштованих соціальних центрах чи наметових містечках.

Getty Images / «Бабель»

Місцевий мешканець на тлі спаленого відділку поліції спецпризначення в Порт-о-Пренсі 7 березня 2024 року. Запроваджена за три дні до того комендантська година результату не дала, тож від минулого четверга Гаїті живе в правовому режимі надзвичайного стану.

Місцевий мешканець на тлі спаленого відділку поліції спецпризначення в Порт-о-Пренсі 7 березня 2024 року. Запроваджена за три дні до того комендантська година результату не дала, тож від минулого четверга Гаїті живе в правовому режимі надзвичайного стану.

Getty Images / «Бабель»

Аріель Анрі від початку березня перебуває за межами Гаїті. Нову хвилю жорстокості в країні викликало його прохання ввести в країну іноземний військовий контингент для стабілізації ситуації. На фото Анрі 1 вересня в столиці Кенії Найробі після лекції для місцевих студентів. Відтоді Анрі, найімовірніше, перебуває на території підконтрольного США Пуерто-Рико.

Аріель Анрі від початку березня перебуває за межами Гаїті. Нову хвилю жорстокості в країні викликало його прохання ввести в країну іноземний військовий контингент для стабілізації ситуації. На фото Анрі 1 вересня в столиці Кенії Найробі після лекції для місцевих студентів. Відтоді Анрі, найімовірніше, перебуває на території підконтрольного США Пуерто-Рико.

Getty Images / «Бабель»

Лідер однієї з найвпливовіших банд Гаїті Джиммі «Барбекю» Шерізьє зі своїм собакою Барбі наприкінці лютого 2024 року в Порт-о-Пренсі. Шерізьє давно закликає Анрі залишити посаду й зараз є одним із найвпливовіших людей у Гаїті. Колишній поліцейський, він приєднався до криміналітету в 2017 році. Прізвисько «Барбекю» Шерізьє отримав за звичку спалювати ворогів живцем.

Лідер однієї з найвпливовіших банд Гаїті Джиммі «Барбекю» Шерізьє зі своїм собакою Барбі наприкінці лютого 2024 року в Порт-о-Пренсі. Шерізьє давно закликає Анрі залишити посаду й зараз є одним із найвпливовіших людей у Гаїті. Колишній поліцейський, він приєднався до криміналітету в 2017 році. Прізвисько «Барбекю» Шерізьє отримав за звичку спалювати ворогів живцем.

Getty Images / «Бабель»

Барбекю з іншими учасниками банди «патрулює» вулиці столиці Гаїті, 22 лютого 2024 року.
Член банди Джиммі Шерізьє.

Барбекю з іншими учасниками банди «патрулює» вулиці столиці Гаїті, 22 лютого 2024 року. Член банди Джиммі Шерізьє.

Getty Images / «Бабель»

20 лютого 2024 року, літня гаїтянка на підлозі в місцевому госпіталі очікує на допомогу після подвійного поранення в руку. Її донька загинула. Перестрілка відбулась між двома ворогуючими бандами Порт-о-Пренсу.

20 лютого 2024 року, літня гаїтянка на підлозі в місцевому госпіталі очікує на допомогу після подвійного поранення в руку. Її донька загинула. Перестрілка відбулась між двома ворогуючими бандами Порт-о-Пренсу.

Getty Images / «Бабель»

Коли масові акції ще були можливими, гаїтянці виходили на протести проти хвилі жорстокості, яка охопила країну. Ця відбулась у серпні 2023-го, невдовзі після кадру чоловік кинув пластикову трубу в багаття.

Коли масові акції ще були можливими, гаїтянці виходили на протести проти хвилі жорстокості, яка охопила країну. Ця відбулась у серпні 2023-го, невдовзі після кадру чоловік кинув пластикову трубу в багаття.

Getty Images / «Бабель»

Поліцейський з Гаїті у броньованій автівці 23 лютого 2024 року. Недофінансована й корумпована поліція зараз фактично нездатна контролювати порядок у країні.

Поліцейський з Гаїті у броньованій автівці 23 лютого 2024 року. Недофінансована й корумпована поліція зараз фактично нездатна контролювати порядок у країні.

Getty Images / «Бабель»

За межами столиці Гаїті життя спокійніше, однак навіть торгувати на ринку гаїтянці воліють за кордоном. Домініканська Республіка, яка займає дві третини острова Гаїті, відкрила для гаїтянських продавців ринок у прикордонному місті Дажабон. Так вони 7 березня 2024 року проходять домініканський кордон.

За межами столиці Гаїті життя спокійніше, однак навіть торгувати на ринку гаїтянці воліють за кордоном. Домініканська Республіка, яка займає дві третини острова Гаїті, відкрила для гаїтянських продавців ринок у прикордонному місті Дажабон. Так вони 7 березня 2024 року проходять домініканський кордон.

Getty Images / «Бабель»

Згоріле приміщення гаїтянського поліцейського відділку на території головного аеропорту країни, 7 березня 2024 року.

Згоріле приміщення гаїтянського поліцейського відділку на території головного аеропорту країни, 7 березня 2024 року.

Getty Images / «Бабель»