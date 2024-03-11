Світ знайшов «чарівні пігулки» для схуднення — Ozempic і Wegovy, але, як завжди, дечого не врахував. Чому не варто надто довіряти препаратам, які справді роблять стрункішими

Основне завдання Ozempic — знизити рівень цукру й гемоглобіну в крові у хворих на діабет другого типу. Препарат також сповільнює розвиток хронічної хвороби нирок, на яку страждає близько 40% діабетиків. За даними дослідження Novo Nordisk, їхні ліки знижують ризик смерті від ниркових або серцево-судинних ускладнень і від інфаркту та інсульту. Ozempic також корисний людям з ВІЛ і хворою печінкою, оскільки препарат зменшує кількість жиру в печінці.

Крім усього, Ozempic також допомагає схуднути. Його активний компонент семаглутід в рази посилює ефект гормону кишкового тракту GLP-1, який природно виробляється після їжі. Тобто препарат, по суті, штучно зменшує почуття голоду. А Wegovy містить ще більшу дозу семаглутіду, ніж Ozempic, тому сильніше притупляє голод.

Препарат для діабетиків почали асоціювати з «диво-ліками для схуднення». Інфлюенсери рекламували Ozempic та Wegovy в соцмережах, а в TikTok відео за хештегом #Ozempic набирали мільйони переглядів. Novo Nordisk запустила нову маркетингову кампанію, щоб просувати свої продукти. Наприклад, організувала захід «Дім GLP-1» в Лос-Анджелесі. На нього запросили лідерів думок і заплатили їм за контент про препарати.

Інфлюенсери Кім Чі та Джейк Бівен-Паршалл створюють контент на події GLP-1 House в Лос-Анджелесі. Getty Images / «Бабель»

Ozempic і Wegovy почали масово зникати з полиць аптек, навіть попри високу ціну. Місячний запас Wegovy коштує понад $1 300, а Ozempic — близько $900. Препарати почали вживати не тільки люди, які страждали на ожиріння, а й ті, хто хотів швидко скинути декілька кілограмів.

Ліки від Novo Nordisk стали дефіцитом. Купити препарати в аптеках стало практично неможливо. Вони продавалися лише за рецептом, але охочі схуднути знаходили способи отримати і їх. Novo Nordisk збільшувала потужність виробництва та інвестувала мільярди в нові заводи, щоб задовольнити попит. А уряди країн намагались обмежити продаж препаратів. Наприклад, Велика Британія й Бельгія дозволили продавати ліки лише діабетикам II типу. Німеччина планує взагалі заборонити Ozempic, але поки що цього не робить.

Діабетики почали шукати ліки в інтернеті. Цим скористалися шахраї та почали підробляти препарати. FDA вилучила тисячі підробок, маркування й пакування яких відрізнялися від оригінального, а голки могли бути нестерильними. В Австрії шпиталізували декілька людей із судомами й низьким рівнем глюкози в крові. Як виявилося згодом, побічні ефекти спричинила завелика доза інсуліну, яким шахраї замінили семаглутід.

Оригінальні препарати також мали побічні ефекти. Наприклад, нудота, зневоднення, втома, діарея, закреп, іноді навіть запалення підшлункової залози. Оскільки в лікарів охочі схуднути не спостерігалися, побічний ефект ніхто належним чином не контролював.

Препарати також впливають на психологічний стан. FDA отримало близько 500 повідомлень про тривожність і депресію від пацієнтів, які вживали ліки з семаглутідом. Але охочих схуднути попередження на етикетці Wegovy про ризик суїцидальних думок не зупиняють.

Ще один побічний ефект від швидкого схуднення — обвисла шкіра обличчя й тіла. Вона не встигає відновлюватися, тому пацієнти виглядають втомленими і старшими за свій вік. М’язи також «здуваються», тому після Ozempic не варто очікувати атлетичної статури. Пластичні хірурги вже навіть мають спеціальні терміни для таких клієнтів — Ozempic-тіло та Ozempic-обличчя.

Як виявилося, «злізти» з цих препаратів без наслідків практично неможливо. Пацієнти, які припиняли колоти препарат, швидко набирали вагу. За даними дослідження, яке спонсорувало Novo Nordisk, за рік без препаратів пацієнти набрали дві третини від скинутої ваги.

Щоб залишатися у формі, треба вживати дорогі препарати все життя. Для людей з діабетом це даність, а от для всіх інших стає серйозною проблемою. Лікарі кажуть, що єдиний варіант — поступово зменшувати дозу семаглутіду, займатися спортом декілька разів на тиждень і слідкувати за своїм харчуванням.

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