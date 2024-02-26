ЦРУ понад десять років таємно допомагає Україні боротися з росією. Як з обережного партнера управління перетворилось на справжнього союзника. Переказуємо NYT

Партнерство між ЦРУ та Україною почалося в лютому 2014 року. Після втечі Віктора Януковича його прибічники спалили документи та стерли багато даних з компʼютерів у штаб-квартирі Служби безпеки України. Щоб відновити роботу служби, тодішній голова СБУ Валентин Наливайченко запропонував співпрацю ЦРУ та британській службі МІ6.

ЦРУ зацікавила пропозиція, але вони висунули певні умови. Тогочасний директор управління Джон Бреннан пояснив, що українці отримають допомогу, лише якщо очистять спецслужби від російських шпигунів та надаватимуть цінну інформацію. За наказом Білого дому ЦРУ почало допомагати українським спецслужбам, але не підтримувало операції з «очікуваними смертельними наслідками».

Щоб отримати довіру ЦРУ, Наливайченко створив підрозділ «Пʼяте управління» переважно з молодих офіцерів, які не мали жодних звʼязків з росією. Протягом декількох годин після катастрофи рейсового літака Boeing-777 на сході України розвідники цього підрозділу перехопили телефонні розмови та зібрали дані, які підтвердили російську причетність. Після цього ЦРУ надало обладнання для звʼязку і почало навчати українських спецслужбовців.

Уламки малайзійського авіалайнера, який перевозив 295 людей з Амстердаму до Куала-Лумпуру, 17 липня 2014 року. Getty Images / «Бабель»

У 2015 році новопризначений начальник ГУР генерал Валерій Кондратюк завоював довіру ЦРУ, передавши секретні документи про російський військово-морський флот. До ГУР американці ставилися скептично — раніше спецслужба не надавала жодної інформації про росіян, хоча й мала таку можливість. В обмін на розвідувальні дані американці допомогли модернізувати ГУР.

У 2016 році почалась операція «Золота рибка» — після навчань українські розвідники розмістились на 12 базах уздовж російського кордону. З них офіцери керували мережею агентів, яка збирала дані в росії, і встановлювали звʼязки з потенційними джерелами інформації. Також вони готувались створювати партизанські сили у разі окупації України. Після шести місяців співпраці ЦРУ довірилось українським спецслужбам та почало проводити спільні розвідувальні операції.

Володимир Зеленський та Валерій Кондратюк, 2020 рік. Служба зовнішньої розвідки України

Була одна проблема — обмеження Білого дому не влаштовували Україну. ЦРУ наполягало винятково на розвідувальних операціях. І не хотіло допомагати, наприклад, підривати російські склади з боєприпасами.

У серпні 2016 року Кондратюк без відома американців відправив підрозділ 2245 закласти вибухівку на аеродромі в Криму, де росіяни тримали бойові вертольоти. Операцію очолив Кирило Буданов. Вдягнені у російську форму українські десантники вночі дістались Криму на надувних човнах. Але на півострові на них чекав елітний російський підрозділ ФСБ. Українці дали бій, вбили кількох росіян, а потім відступили, пропливши декілька годин до підконтрольної Україні території.

Ситуація набула розголосу, розлючені радники президента Обами пропонували закрити програму ЦРУ в Україні. Путін звинуватив українців у підготовці теракту і пообіцяв помститися за загибель російських бійців. Бреннан переконав Білий дім продовжити співпрацю заради інформації, яку здобували українці. А 15 жовтня 2016 року генерала Кондратюка звільнили.

Наступного дня, 16 жовтня, в окупованому Донецьку вибухнув ліфт, в якому їхав російський бойовик Арсен Павлов, відомий як Моторола. Згодом українські агенти встановили реактивний гранатомет у будівлі навпроти офісу командира сепаратистів Михайла Толстих, відомого як Гіві. Як тільки він увійшов до кабінету, українські спецслужбовці вистрілили і вбили його. У відповідь росіяни вбили керівника підрозділу 2245, полковника Максима Шаповала, підірвавши його автомобіль у Києві на розі вулиць Соломʼянської та Механізаторів.

Перемога Трампа на виборах у листопаді 2016 року не вплинула на співпрацю України з ЦРУ. Хоча Трамп закликав до діалогу з росією і ставився до України з підозрою, ключові пости в розвідці зайняли налаштовані скептично до росії «яструби». Директором ЦРУ став Майк Помпео, а Джон Болтон — радником з національної безпеки. Вони відвідали Київ та запевнили, що таємне партнерство спецслужб продовжується.

Держсекретар Майк Помпео (праворуч), радник з національної безпеки Джон Болтон і посол Сполучених Штатів в ООН Ніккі Гейлі проводять брифінг під час Генеральної Асамблеї ООН 24 вересня 2018 року в Нью-Йорку. Getty Images / «Бабель»

Бази розрослися до командних центрів і казарм, у спільному проєкті з ЦРУ вже працювали 800 українських розвідників. Окрім іншого, Україна зірвала декілька інформаційних операцій росіян, які мали вплинути на майбутні вибори президента США. Наприклад, команда ГУР здобула інформацію від офіцера військової розвідки росії, яка свідчила про звʼязок російського уряду з хакерською групою Fancy Bear, що проводила кібератаки на системи Демократичної партії США.

Партнерство з Україною було настільки успішним, що ЦРУ розширило співпрацю з іншими європейськими розвідками. Відбулась таємна зустріч у Гаазі, на якій представники ЦРУ, британської служби МІ6, ГУР МО, Служби загальної розвідки і безпеки Нідерландів та інших відомств домовилися обʼєднати свої розвідувальні дані про росію. У результаті утворилась таємна коаліція проти росії — українці були її важливими учасниками.

Після 24 лютого 2022 року президент Байден скасував обмеження для ЦРУ — дозволив підтримувати бойові операції та ліквідації російських окупантів. Офіцери ЦРУ поселилися в готелях на заході України й передавали інформацію українським партнерам. На початку березня 2022 року команда ЦРУ надала аналіз російських військових планів на найближчі два тижні. Вони також попередили про намір росіян вбити українських високопосадовців включно з Володимиром Зеленським.

У липні 2022 року завдяки інформації від партнерів українські військові знищили російські колони, які готуватись перетнути стратегічний міст через Дніпро. За словами генерала Валерія Кондратюка, партизанські мережі в окупованій частині Херсонської області також зʼявилися завдяки співпраці з ЦРУ.

Вільям Бернс, директор ЦРУ, виступає під час слухань у Комітеті з розвідки Сенату, 8 березня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

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