За два дні до відставки Залужного ми поговорили про неї із секретарем РНБО. Він сказав, що це не катастрофа. І Трамп — не катастрофа. А ще згадав про Шустера і Баканова, який нікуди не тікав. Інтервʼю

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на посаді чотири з половиною роки. За мірками команди Володимира Зеленського, це довгожитель. Він один з небагатьох, хто напряму, без посередництва Офісу, спілкується з президентом і постійно — з командирами. Данілов особисто знає вже колишнього головкома Валерія Залужного та його наступника Олександра Сирського. Від молодших колег секретаря Радбезу відрізняє спокійний і неквапливий підхід до життя — він багато бачив і багатьох пережив. Данілов з першого дня впевнено говорить, що Україна переможе у війні, але високою ціною. Повторює, що персоналії в історії важать значно менше за правильно побудовані системи, і прогнозує, що легко вже не буде — попереду в людства нові війни. Ми зустрілися з Даніловим в його кабінеті в РНБО і поговорили про те, що чекає на ЗСУ після відставки Залужного (головкома звільнили лише за два дні після розмови), чи були українські полонені на борту російського Іл-76, про його особисті втрати на війні та перспективи України, якщо американським президентом стане Дональд Трамп.