Від закону про мобілізацію дистанціюється президент, його критикують цивільні та намагається захистити Залужний. Ми поспілкувалися з його розробниками й пояснюємо те, чого ви досі не зрозуміли

Хто насправді готував законопроєкт

Міжвідомча група з представників Міноборони, Генштабу, розвідки та інших військових відомств, народні депутати з Комітету з нацбезпеки і оборони, міжнародні експерти та громадські організації. Його багато разів переписували — загалом було 27 варіантів. Остаточну версію до парламенту вніс міністр оборони Рустем Умєров. Імена розробників влада не розголошує, вони погодилися спілкуватись з нами лише на умовах анонімності.

Проблеми з комунікацією

Робоча група, що працювала над законопроєктом, питання, як комунікувати вже готовий документ, не обговорювала. Єдиний офіційний коментар до його публікації в інтервʼю «Суспільному» дав міністр оборони Рустем Умєров, але без конкретики — лише пояснив, що такий закон необхідний.

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Марʼяна Безугла, яка входила до групи авторів, почала писати про проєкт у себе в Facebook вночі 25 грудня. Було щонайменше три пости — здебільшого про її пропозиції, які до проєкту не включили, і традиційно про критику Залужного.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виступає на пресконференції 26 грудня 2023 року в Києві. Getty Images / «Бабель»

Коли законопроєкт став публічним, депутати президентської фракції говорити про нього відмовилися і всі запитання переадресували Генштабу. У телеграм-каналі «Вертикаль», близькому до Офісу президента, вийшло кілька постів із вимогами до військових прояснити суперечливі та незрозумілі норми.

Двадцять шостого грудня на своїй першій пресконференції це зробив головнокомандувач Валерій Залужний і заразом нагадав, що Збройні сили не пишуть і не вносять закони. За інформацією «Бабеля», рішення про пресконференцію в оточенні Залужного приймали спонтанно.

Що законопроєкт змінює для військових

Проєкт вперше з початку повномасштабної війни дає можливість військовим звільнитися зі служби за власним бажанням. Єдина умова — 36 місяців безперервної служби під час воєнного стану. Після цього протягом двох років мобілізувати людину повторно не можна. Ті, хто після 36 місяців служби у ЗСУ вирішать продовжити службу, укладатимуть новий контракт кожні 6 місяців.

Залужний зазначив, що ця ідея спрацює лише в тому випадку, якщо на фронті не буде загострення. А також якщо мобілізація пройде успішно й людей буде ким замінити. Мобілізація за новим законом має початися у 2024 році, а демобілізація тих, хто служить зараз, ― у 2025-му, коли мине три роки служби перших добровольців великої війни.

Люди, які звільнилися з полону, мають право більше не служити. Але можуть зробити це за бажанням після 90 днів відпочинку.

Українські військові ведуть вогонь з артилерійської системи «Арчер» по російських позиціях у Донецькій області 16 грудня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

У проєкті йдеться про базову військову службу

Базова військова служба, за задумом авторів проєкту, має замінити строкову.

Суть нововведення — усі громадяни віком від 18 до 25 років мають прослужити 5 місяців: 3 місяці загального вишколу і ще 2 — фахової підготовки. У мирному житті можна обрати, коли саме пройти цей курс. Під час воєнного стану такої опції немає — дати базової служби визначатиме президент. Після 5 місяців підготовки людину беруть на військовий облік. Без базової служби в майбутньому не можна буде отримати певні посади — у прокуратурі, САП і Нацполіції.

Спершу, за задумом авторів проєкту, базову службу мали проходити всі повнолітні громадяни незалежно від статі. Але після пресконференції президента, на якій він сказав, що ніколи не підтримає мобілізацію жінок, у проєкт, за словами двох джерел «Бабеля», внесли термінові правки — тепер ця норма стосується лише чоловіків.

Хто підпадатиме під мобілізацію: