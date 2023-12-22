Медичний канабіс (майже) легалізували. Кому його виписуватимуть? Як контролюватимуть виробництво? Бліц з автором законопроєкту Дмитром Гуріним

Що змінює законопроєкт? 1. Дозволяє вирощувати канабіс для медичних цілей — із малою кількістю ТГК. 2. Щоб вирощувати канабіс, треба отримати ліцензію. Так само ліцензія має бути в аптек, які будуть продавати ліки на основі канабісу. 3. Придбати такі ліки можна буде тільки за рецептом лікаря. 4. Лікар виписуватиме пацієнту канабіс із певним відсотком ТГК. Аптека під кожного пацієнта робитиме мікс сировини, щоб досягти цього відсотку.

Під час першого читання багато хто побоювався, що канабіс залишається в таблиці № 1 у списку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Цю проблему вирішили?

Це й тоді не було проблемою. Цей закон взагалі змінює парадигму використання медичного канабісу. Кабінет міністрів, відповідно, мав би змінити свої нормативно-правові акти, тобто перенести канабіс з першої таблиці до другої. Але громадськість побоювалася, що Кабмін цього не зробить. Тому в новій версії законопроєкту ми окремо прописали це доручення до Кабміну. Насправді з точки зору нормативної техніки це було зайвим, але ми зробили, щоб всі були спокійні.

Які аптеки зможуть отримати ліцензію на продаж ліків із канабісом?

Окремої ліцензії на продаж канабісу не буде. Є ліцензія для аптек на продаж наркотичних чи психотропних засобів. Вона й буде потрібна. Зараз у нас вже є приблизно 200 аптек, які мають таку ліцензію. Будь-яка аптека, якщо вона відповідає вимогам, зможе її отримати.

Ви пояснювали, що аптека під кожного пацієнта буде робити мікс сировини, щоб досягти потрібного за рецептом відсотку ТГК. Як тоді контролюватимуть обіг канабісу в аптеках?

Держава буде суворо контролювати весь процес — від виробництва канабісу до продажу. Держава бачитиме, скільки вироблено, скільки перевезено, скільки дійшло до аптек. Кожен кущ [канабісу, який будуть вирощувати виробники] матиме унікальний QR-код, а всі рецепти будуть тільки електронними, а не паперовими. Варіантів, скільки може бути відсотків ТГК [в ліках], усього кілька. Звісно, можливі помилки на місцях, але ми чітко бачитимемо, скільки канабісу зайшло в аптеку, а скільки реалізували за рецептом і по факту.

Хто може отримати дозвіл на вирощування канабісу?

Будь-хто, хто відповідає вимогам. Це така сама історія, як з аптеками, просто для них вже існує ліцензія, а для виробників її треба розробити. Серед вимог — цілодобове відеоспостереження [за теплицями], поліція охорони, яка одразу приїде, якщо теплицю вскрили. Ну і маркування кущів. Тобто, якщо організація хоче вирощувати канабіс, вона має виконати всі умови, подати документи — я думаю, це буде ЦНАП. Держава перевіряє і, якщо все добре, видає ліцензію. Обмежувати їхню кількість не будуть. Ринок сам вирішить це питання.

Ви писали, що законопроєкт дозволяє експорт канабісу, як це буде виглядати?

Як і завжди: виростили щось, знайшли покупця, продали. Для української економіки це буде хороша історія, бо якщо ми у великій кількості почнемо продавати канабіс за кордон, це забезпечить приток валюти, яка нам дуже потрібна. Якщо нам вдасться вийти на це — буде супер.

Зокрема й через цей момент з експортом депутати, які не підтримали законопроєкт, критикували його. Мовляв, його розробили спеціально для виробників, а не для того, щоб допомогти хворим.

У нас і зараз є великий чорний ринок виробництва канабісу. Тепер в людини зʼявляється вибір — продовжувати виробляти кустарно й отримати за це реальний тюремний строк або отримати ліцензію, легалізуватися і спокійно продавати канабіс в Україні та за кордон. Це може бути €8—12 за грам — і це хороші гроші. Працювати легально буде вигідно, а чорний ринок буде скорочуватися.

Чи планує Україна імпортувати канабіс для ліків?

Думаю, внутрішнє виробництво зможе покрити всі запити. Розумієте, канабіс же не будуть виписувати всім. Цей законопроєкт дуже чекали насамперед онкологи. Чотири роки тому в мене була онкологія, і мій лікар тоді мені прямо сказав курити траву, щоб позбутися болей. Щодо інших захворювань, там лікарям ще треба розібратися в цьому — кількість рецептів буде збільшуватися поступово.

Буде якийсь чіткий перелік захворювань, при яких дозволять виписувати медичний канабіс?

МОЗ розробить протоколи. Це фактично буде переклад вже існуючих протоколів ЄС, США та Канади.

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