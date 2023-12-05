Велика нафта повертається, а «зелена» енергетика — у кризі. Від цього постраждає клімат (і виграє росія). За матеріалами Der Zeit, Economist і Politico

У 2022 році світовими лідерами видобутку нафти були Саудівська Аравія, росія, Іран, Китай та США. Saudi Aramco за рік видобула 4,8 млрд барелів, а «Газпром» і «Роснефть» разом — 4,34 млрд барелів. Інвестиції в нафту з року в рік дають багатьом компаніям рекордні прибутки. Наприклад, з 2021 по 2022 рік прибуток Shell подвоївся і склав близько $42 млрд. Рекордні прибутки отримали й американські ExxonMobil і Chevron: майже $56 млрд і $35,5 млрд відповідно.

Ймовірно, видобуток нафти зростатиме в найближчі роки, попри глобальні кліматичні домовленості. У 2025 році за прогнозами Стокгольмського інституту довкілля світовий видобуток нафти буде 35 млрд барелів. Це на 5 млрд барелів більше, ніж треба, щоб утримати глобальне потепління на рівні 1,5 ℃. Уже в 2050 році видобуток сягне 40 млрд барелів, хоча згідно з кліматичними міжнародними угодами мав би впасти до 7—15 млрд барелів на рік.

Червона лінія: актуальний прогноз щодо світового видобутку нафти. Синя: видобуток, необхідний для утримання підвищення температури на рівні 1,5 ℃. CREA / "Бабель"

Ціни на нафту ростуть разом із рівнем життя в різних країнах. Країни Південно-Східної Азії та Африки розвиваються, рівень добробуту росте, і все більше людей купують автомобілі, пояснює аналітикиня Франциска Хольц із Німецького інституту економічних досліджень. У розвинених країнах, особливо в густонаселених Китаї та Індії попит на пластик, дизельне пальне та бензин зростає разом із «середнім класом».

При цьому «зелена» економіка переживає непрості часи. Інвестиції в неї вже не такі привабливі, як кілька років тому. Одна з головних причин — здорожчання виробничого ланцюжка, а також затримки та збої у виробництві. Основа сонячних панелей — полікремній, який подорожчав утричі за 2020—2022 роки. Через це підскочили ціни на сонячні модулі.

Витрати на вітрові турбіни також зросли, а їхнє виробництво у трьох найбільших західних виробників стало збитковим. На це вплинуло вторгнення росії в Україну. Обидві країни постачали на світовий ринок багато сталі, з якої роблять турбіни. Через війну поставки знизились, а ціна, відповідно, зросла.

Свою роль грає і протистояння США та Китаю. Сполучені Штати закрили доступ на свій ринок китайським виробникам і заборонили імпортувати деталі з Китаю. Все це зробило американські сонячні панелі щонайменше вдвічі дорожчими, ніж було раніше.

Мало у «зелену» енергетику інвестують і самі нафтогазові компанії. У 2022 році світова нафтогазова промисловість інвестувала у відновлювальну енергетику близько $20 млрд — це лише 2,5% від загального обсягу їхніх інвестицій. Натомість, щоб досягти цілей Паризької угоди, компанії мала б інвестувати половину усіх капітальних видатків.

Показово, що ще нещодавно Shell була лідером з інвестицій у зелене паливо й енергетику. Проте зараз компанія скорочує інвестиції у сектор, урізає робочі місця й фактично відмовилася від плану щороку знижувати видобуток нафти на 1—2%.

Великий попит на нафту дозволяє заробляти росії. У вересні 2023 року її доходи від експорту склали $18,8 млрд, свідчить звіт Київської школи економіки. Це найвищий місячний показник з липня 2022-го.

Хоча санкції сильно вдарили по доходах російського нафтогазу, вони спрацювали не надто вдало. Обмеження і цінова стеля на нафту в $60 скоротили експортні доходи росії на 14%.

Росіянам допоміг тіньовий флот танкерів і привабливі низькі ціни на російську нафту. Деякі трейдери просто ігнорували цінове обмеження й продавали російську нафту по $70 за барель. Зараз найбільші імпортери сирої російської нафти — це Індія й Китай, а основний покупець готових нафтопродуктів — Туреччина.

«Ці висновки не є несподіванкою — обмеження ціни на нафту було розроблене дуже добре, але найслабшою частиною завжди було його дотримання. Коли ці правила були введені рік тому, на російському ринку була майже паніка. Але вони намагалися знайти всі доступні лазівки і врешті-решт знайшли», — сказав Politico радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

Проте глобально нафта буде «у силі» не завжди. Попит на нафту і газ досягне піку до кінця цього десятиліття, припускають у Міжнародному енергетичному агентстві. Після 2030 року попит буде падати, а разом із ним — і нафтогазові прибутки. Тому стратегія нафтових компаній може виявитися недалекоглядною.

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