Росія швидко навчилась обходити санкції на нафту. Для цього вона використовує тіньовий флот старих танкерів і активно плутає сліди — за матеріалами The Wall Street Journal і The Economist

Спочатку санкції працювали. Експерти Київської школи економіки підрахували, що за перший квартал 2023 року загальний експорт російських товарів упав на 28%. Конкретно експорт нафтопродуктів — на 40%. Але зараз ці санкції «застаріли». За жовтень 2023 року росія отримала вдвічі більше податків від продажу нафти та газу, ніж у вересні.

У 2024 році рф планує збільшити військові витрати майже на 70%, досягнувши рекорду бюджету на війну — понад $100 мільярдів. Великі прибутки від енергоресурсів дозволять росії витрачати гроші на війну без додаткового фінансового навантаження.

Секрет росії — тіньовий флот та масштабні махінації з документами. Росія перевозить нафту флотом зі 180 застарілих танкерів, яким часто вже майже пів століття. Вони виходять з російських портів із вимкненими транспондерами, змінюючи дорогою назву та колір, інколи по декілька разів. На терміналах російську нафту змішують з іншою, щоб її було складніше виявити. Вантаж проходить через декілька компаній з різних країн, щоб його шлях було складніше вирахувати. Головні кінцеві покупці — Китай, Індія та Туреччина, вони не долучилися до обмеження цін на російську нафту. Також російські постачальники відкрили десятки представництв в ОАЕ та Шрі-Ланці, де розташовані перевалкові пункти танкерного флоту.

Нафту продають дорожче, ніж за встановлені Заходом $60. Попри обмеження, зараз російська нафта майже досягла позначки в $74. Щоб обійти цінову стелю і продавати нафту дорожче, російські трейдери надають судноплавним та страховим компаніям торгові документи, які не відображають реальної ціни вантажу, а натомість штучно завищують вартість доставки та страхування.

Один із прикладів такої схеми дослідили в Київській школі економіки: держкомпанія «Роснефть» продала в порту Приморська нафту гонконгській Nord Axis по $47 за барель. Nord Axis перепродала її компанії Petrokim Trading з ОАЕ. Зрештою, в Індії нафту купила Mangalore Refinery & Petrochemicals за $82 за барель. Тобто «в дорозі» між портом походження і портом призначення нафта здорожчала на $35 за барель. При цьому економічно обґрунтовані витрати на фрахт, страхування і націнку не мали б перевищувати $14 доларів за барель.

США та ЄС намагаються протидіяти російським схемам. У жовтні 2023 року Міністерство фінансів США вперше оштрафувало два танкери за порушення санкційного режиму. Також Штати готують додаткові заходи, щоб змусити трейдерів торгувати за правилами, а росію — більше платити.

Наприклад, США запропонували керівництву портів вимагати від суден докази того, що вони належно застраховані, аби плавати в їхніх водах. Утім, поки не зрозуміло, чи будуть іноземні судноплавці виконувати ці рекомендації США.

В. о. помічника міністра фінансів США з питань економічної політики Ерік ван Ностранд каже, що санкції впливають на доходи росії навіть тоді, коли вона їх обходить. Наприклад, рф довелося будувати нову судноплавну інфраструктуру та логістичну систему. Відповідно, замість того щоб виробляти танки, їй доводиться купувати танкери.

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