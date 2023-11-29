Через блокаду на польському кордоні економіка України вже втратила майже €400 мільйонів. А найгірше — військові вантажі теж застрягли. Відповідаємо на основні запитання про блокаду та її наслідки

Чого вимагають протестувальники та хто за цим стоїть?

Хронологія блокади 3 листопада організатор протесту Томаш Борковський повідомляє, що польські перевізники офіційно зареєстрували протест у польських органах місцевої влади. Він триватиме до 3 січня. 6 листопада близько 14:00 за Києвом польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску «Краківець — Корчова», «Ягодин — Дорогуськ» і «Рава-Руська — Гребенне». Кордон блокують на виїзд із Польщі. Вимоги протестувальників — скасувати транспортний безвіз, створити окремі смуги й окремі черги для вантажівок з номерами ЄС і для порожніх. 7 листопада українська сторона повідомляє, що не отримувала офіційних вимог від польських перевізників. 11 листопада Мінвідновлення повідомляє, що зустрінеться з польською стороною, щоб розблокувати кордон. На зустріч запрошують Міністерство інфраструктури Польщі, представників воєводств, директорат Єврокомісії з питань мобільності, посольства України в Польщі та перевізників. На стоянці неподалік пункту пропуску «Дорогуськ — Ягодин» на території Польщі помирає 54-річний український водій вантажівки. 14 листопада після зустрічі представників Польщі та України польські перевізники відмовляються припинити блокаду. 16 листопада словацькі перевізники на годину блокують пункт пропуску «Вишнє Німецьке» на кордоні з Україною, щоб висловити солідарність із вимогами поляків. 21 листопада словацькі перевізники знову блокують пункт пропуску «Вишнє Німецьке», цього разу — безстроково. 22 листопада польські страйкувальники повідомляють, що продовжують блокаду пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» до 1 лютого 2024 року. 23 листопада на пункті пропуску «Корчова — Краківець» помирає ще один український водій. Посольство України в Польщі надсилає до польського МЗС ноту з вимогою розблокувати рух вантажівок на кордоні. Уряд Словаччини виступає проти блокади й обіцяє допомогти вирішити ситуацію на пункті пропуску «Вишнє Німецьке». 26 листопада україно-словацький кордон розблоковують, пункт пропуску працює у звичайному режимі. 27 листопада уряд Польщі вимагає від України виконати вимоги протестувальників.

Ключова вимога страйкарів ― повернути для українських перевізників дозволи на вʼїзд до Євросоюзу. Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував їх спочатку на рік, а потім до червня 2024 року. На думку протестувальників, це створює недобросовісну конкуренцію з боку українських перевізників, адже вони можуть запропонувати європейським вантажовідправникам суттєво нижчу ціну за кілометр, ніж польські та взагалі європейські колеги.

Друга вимога ― скасувати обовʼязкову реєстрацію в системі «єЧерга». Цей проєкт запустили восени 2022 року. Водії вантажівок реєструються в системі, а потім отримують сповіщення, що можна підʼїжджати до пункту пропуску.

Поляки вимагають, щоб зареєстровані в ЄС вантажівки, які повертаються з України порожніми, пропускали без реєстрації. Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик звернувся до української влади з пропозицією виконати цю вимогу. Він стверджує, що перевізники без вантажів простоюють на кордоні та втрачають через це гроші.

«Ця система дозволяє нерівноправне ставлення до українських і польських перевізників», ― каже Адамчик.

Організатори протесту ― «Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту». Його створили у вересні 2023 року, туди входять кілька власників польських компаній. Публічне обличчя ― Рафаель Меклер. Він є власником логістичної фірми Rafał Mekler TRANSPORT і головою люблінського осередку партії «Конфедерація».

Меклер ще під час зернової кризи активно підтримував фермерів. Зараз він стверджує, що польські перевізники втрачають гроші через «транспортний безвіз». Меклер обурювався, що через санкції перевізники втратили ринок росії та частково Казахстану і Білорусі. У політика в цьому є власний інтерес ― його фірма возила вантажі саме в Білорусь і росію. Хоча повномасштабне вторгнення Меклер засудив і закликав допомагати українським жінкам і дітям.

«Конфедерація» ― це коаліція ультраправих політичних партій Польщі. До неї входить «Національний рух» ― партія, від якої Меклер у 2019 році балотувався в парламент, але не пройшов. До 2022 року «Національний рух» виступав за вихід Польщі з ЄС і налагодження відносин з росією. Але після 24 лютого партія засудила вторгнення і заявила, що «росія становить екзистенційну загрозу для польських інтересів».

Колишній лідер «Конфедерації» Януш Корвін-Мікке у 2015 році приїздив в окупований Крим. Після повномасштабного вторгнення критикував санкції проти росії, заперечував масові вбивства в Бучі. Новий лідер «Конфедерації» Кшиштоф Босак, який керував «Національним рухом», не має проросійських симпатій. Однак «Конфедерація» в багатьох питаннях виступає проти України. У вересні цього року Босак «виставив Україні» рахунок на 100 мільярдів злотих за допомогу, яку їй надала Польща.

Серед організаторів протесту й близька до «Конфедерації» група «Ошукане село». Вона також була ініціатором протестів весною цього року, коли фермери блокували кордон, вимагаючи заборонити експорт українського зерна. Зараз вони вимагають дотацій на закупівлю кукурудзи та збереження сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

Ральф Меклер під час блокади на україно-польському кордоні. Getty Images / «Бабель»

Що відбувається на україно-польському кордоні зараз?

Перевізники блокують кордон на чотирьох ключових пунктах пропуску: «Ягодин ― Дорогуськ», «Краківець ― Корчова», «Рава-Руська ― Гребенне» та «Шегині ― Медика». Олександр Масовець, який живе в Польщі, 26 листопада разом з іншими волонтерами поїхав на пункт пропуску «Ягодин ― Дорогуськ», аби допомогти водіям, що застрягли в черзі дорогою до України. Він розповів «Бабелю», що черга з машин починається від Хелму, найближчого до КПП міста ― це приблизно 15―17 кілометрів машин.

«Водії говорили, що Ягодин ― найпроблемніший пункт пропуску. На всій відстані до Хелму немає нічого ― ані заправок, ані магазинів ― це просто дорога. Десь за кілометр до самого пункту пропуску ― мініатюрний блокпост. Там стоять кілька вантажівок без причепів, декілька людей та машина поліції», ― каже Масовець.

На самому пункті пропуску разом із поліцією стоять до десяти блокувальників, рух перекривають тільки для вантажівок. Автобуси, легкові машини та фури на польських номерах пропускають. Уздовж черги їздить машина прикордонної служби Польщі, яка роздає гарячий чай та керує чергою ― підʼїжджає до водіїв на іноземних номерах, щоб повідомити, як вони можуть проїхати. Також пропускають фури з гуманітарною допомогою, але все одно дуже повільно ― одну чи дві машини на годину.

Колишній очільник львівської митниці Левко Прокіпчук каже, що у спокійні часи через ці пункти пропуску проходили контроль приблизно 1 350 вантажівок на добу. Зараз у 9―10 разів менше. Двадцять четвертого листопада українські та польські прикордонники повідомили, що на чотирьох пунктах пропуску в чергах стоять майже 3 700 фур.