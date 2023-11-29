76 років тому ООН поділила Палестину на арабську та єврейську держави, які мали мирно співіснувати. Та нічого не вийшло — почалася війна, яка не вщухає донині. Фотоісторія «Бабеля»

З XII століття, відколи в Європі почалися системні гоніння на євреїв, у деяких лідерів громад виникала думка про повернення на Ізраїльську землю та в Єрусалим. У другій половині XIX століття виникла повноцінна політична течія — сіонізм, який мав на меті створити на Близькому Сході незалежну державу євреїв.

Ще в XI столітті до нашої ери давньоєврейські племена заснували в Палестині Юдейське царство. Та на кінець ХІХ століття Палестина вже близько 400 років перебувала під владою Османської імперії, її населяли головним чином араби. І їм, звісно, не подобалося, що єврейські поселенці почали скуповувати та заселяти тут землі.

Під час Першої світової війни британська влада хотіла заручитися підтримкою єврейських громад. У 1917 році зʼявилася «Декларація Бальфура», де британці пообіцяли посприяти «створенню в Палестині національного осередку для єврейського народу». Наступного року декларацію підтримали Франція, Італія та США.

Колишній британський міністр внутрішніх справ Герберт Самуель (у капелюсі) прибуває до Єрусалиму, щоб стати першим верховним комісаром Палестини, липень 1920 року. Getty Images / «Бабель»

Після Першої світової Османська імперія розпалася, тому Британія отримала шанс виконати свою обіцянку. У 1920 році Палестина потрапила під її управління за рішенням Ліги націй. Решта територій, які потрапили під британське управління після війни, як-от Йорданія, Ірак, Камерун, згодом стали незалежними державами. Але з Палестиною все було складно. Примирити місцевих арабів з євреями-переселенцями ніяк не вдавалось. Між ними спалахували конфлікти, які нерідко переростали в сутички та погроми із загиблими з обох боків.

У 1936 році палестинські араби влаштували масштабний страйк за національну незалежність. Вони вимагали, аби з Палестини забрались і євреї, і британці. Уже наступного року страйк переріс у збройне повстання, під час якого загинули понад 5 000 арабів, близько 300 євреїв і 262 британських солдати.

Британські солдати обшукують затриманих палестинських арабів, 1937 рік. Getty Images / «Бабель» Британський військовий поліцейський обшукує єврея в Палестині, 1938 рік. Getty Images / «Бабель» Британські солдати обшукують затриманих палестинських арабів, 1937 рік. Британський військовий поліцейський обшукує єврея в Палестині, 1938 рік. Getty Images / «Бабель»

Для розслідування причин заворушень у Палестині британський уряд створив наприкінці 1936 року спеціальну Королівську комісію під керівництвом парламентаря лорда Вільяма Піла. У доповіді, представленій 7 липня 1937 року, члени комісії дійшли висновку, що між арабами та євреями в Палестині існує «нерозвʼязуваний конфлікт», а їхні національні інтереси несумісні. Тоді вперше пролунала пропозиція розділити Палестину на єврейську та арабську держави.

Британія спробувала втілити цей план на практиці, та все застопорилось іще на етапі переговорів з представниками арабського та єврейського народів. Зрештою в 1938 році британський уряд офіційно заявив, що «політичні, адміністративні та фінансові труднощі, повʼязані з пропозицією створити незалежну арабську та єврейську державу в Палестині, настільки великі, що таке розвʼязання проблеми є нездійсненним».

Вільям Піл виступає під час засідання Палестинської королівської комісії в Єрусалимі, 1936 рік. Getty Images / «Бабель»

Наближалася Друга світова війна. Аби зняти напруженість у Палестині, а заразом і заручитися підтримкою арабів, Британія запровадила обмеження на еміграцію євреїв. Та вийшло тільки гірше. Кілька сотень тисяч євреїв, тікаючи від Голокосту в Європі, нелегально переселилися до Палестини. Радикальні єврейські угруповання почали влаштовувати теракти проти військ Британії в регіоні. А місцеве арабське населення так само продовжувало сприймати британців як окупантів і вимагати власної незалежної держави.

Окрім цього, і в сусідніх арабських державах, як-от у Єгипті, Лівані, Сирії, Саудівській Аравії, лунали заклики до знищення всіх євреїв у Палестині. А ті, своєю чергою, готувалися до збройного протистояння у відповідь. Тим часом до кінця Другої світової єврейське населення Палестини зросло до понад пів мільйона проти приблизно 50 тисяч на початку 1920-х.