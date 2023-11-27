Екскомандувач армії США в Іраку й Афганістані Девід Петреус написав книжку про основні риси сучасних війн. Ось шість тез генерала, зокрема й про війну в Україні

Глобалізація і повсюдність війни

Обкладинка книжки.

Люди і країни все тісніше повʼязані технологіями, економікою й легкістю переміщень. Вплинути на інші держави чи спільноти стало набагато простіше, ніж умовно сотню років тому. Зброєю стає все: компʼютерні системи, валюти, громадська думка. Це впливає на інтенсивність конфліктів: нерідко значущі операції вдається втілити без переходу до масштабних бойових дій. Однак впливові світові гравці все ж змушені й надалі вкладатися у свої армії, що мають бути численнішими й ще краще фінансованими, ніж було досі.

Повсюдна, або гібридна, війна особливо вигідна диктатурам на кшталт росії чи Китаю, адже ті можуть жорстко контролювати потік інформації, яку отримує їхнє населення. У 1999 році двоє полковників китайської армії написали книжку «Бойові дії без обмежень», в якій ідеться, що слабші військово країни мають переводити конфлікт із військової в економічну, терористичну й навіть правову площини. Схожим чином діє Іран. Розуміючи, що у військовому сенсі США їм не перемогти, іранські правителі намагаються «поранити, але не переборщити», і атакують Штати у фінансовій, дипломатичній, пропагандистській та кіберсфері. Аналогічний принцип у 2013 році описав начальник російського генштабу Валерій Герасимов у так званій доктрині Герасимова.

Глобалізація означає, що ізоляціонізм ― пережиток минулого, якого не може дозволити собі жодна країна. Бажання самоусунутися від важливих процесів, наприклад прагнення частини республіканців знехтувати війною в Україні, може призвести до поразки США.

Роботи й штучний інтелект

Іранський фізик Мохсен Фахрізаде 28 листопада 2020 року повертався до Тегерану з відпочинку на Каспійському морі. Його супроводжувала озброєна охорона, але фізика можна було побачити в салоні крізь вікна. На узбіччі дороги стояв пікап із накритим брезентом кузовом. Усередині був кулемет, оснащений автономною компʼютерною системою. За час, поки автівка з фізиком проїздила повз пікап, система змогла ідентифікувати Фахрізаде й випустити по ньому 13 куль. Від отриманих травм він помер. Фахрізаде вбила роботизована система.

Мохсен Фахрізаде з міністром оборони Ірану Аміром Хатамі. Wikimedia / «Бабель» Автівка, в якій їхав Фахрізаде, на ранок після убивства. Wikimedia / «Бабель» Мохсен Фахрізаде з міністром оборони Ірану Аміром Хатамі. Автівка, в якій їхав Фахрізаде, на ранок після убивства. Wikimedia / «Бабель»

Смертей без прямої участі людини ставатиме все більше. Як і більшатиме загалом роботів на фронті ― і бойових, і будівельних. Вони витриваліші за людей, не потребують сну, працюють за будь-якої погоди, в умовах біологічного й радіаційного забруднення. А головне, як висловився один з американських офіцерів, коли знищують робота, то не треба писати листа його матері.

В армії США розділяють самокерованих роботів, які діють за алгоритмом, що заклали люди, і таких, що здатні самостійно обирати рішення. І в других криються як переваги, так і небезпеки. На відміну від людини, робот не поведе за собою в атаку, не стане прикладом сміливості чи самопожертви. Також, опинившись у нових для себе умовах, бойові роботи зможуть наробити помилок чи просто зупинитися. Але ці проблеми ― дрібні порівняно з тим, що роботам, на відміну від людей, не притаманне відчуття моралі, страху й бажання уникнути смертей цивільних. Військові прирівнюють наявність в армії роботів із розвиненим штучним інтелектом до володіння ядерною зброєю ― от тільки роботи суттєво менш передбачувані.

Зараз уже понад тридцять країн мають на озброєнні бойових роботів, хоча до повноцінного штучного інтелекту ще далеко. Ізраїльський дрон Harpy може знищувати ворожі радари без погодження з людиною. Китай, отримавши зразок такого дрона, зробив його копію для своїх збройних сил. У Південній Кореї на кордоні з Північною встановлено кулемети, які автоматично стріляють у бік виявленого джерела тепла.

Cамохідна машина Titan Strike на навчаннях НАТО Autonomous Warrior 18, у ході яких відпрацьовували взаємодію автономної військової техніки й солдат, 10 грудня 2018 року. Getty Images / «Бабель»

Дезінформування

У 1980-х роках КДБ запустило операцію «Денвер» ― всесвітню кампанію зі звинувачення США в розробці вірусу імунодефіциту людини. Як ішлося в телеграмі з Москви до болгарських колег, «мета ― створити враження, що ця хвороба є результатом таємних експериментів в американських біологічних лабораторіях, що вийшли з-під контролю». Нібито агенти Пентагону побували в Заїрі, Південній Америці й Нігерії, зібрали там зразки найнебезпечніших вірусів, щоб створити супервірус. Його вони потай випробовували в Гаїті й США на безпритульних, наркоманах і гомосексуалістах. І ось результат ― СНІД. У 1992 році вже близько 15% американців вірили, що ВІЛ створили в американській біолабораторії.

Перша шпальта номера прокомуністичного американського видання 1980-х The Truth. Напис вгорі великими літерами — «СНІД ― зброя проти геїв і чорношкірих, яку розробив уряд США!». MACBA / «Бабель»

«Денвер» був дорогою і складною операцією. З розвитком інтернету й глобалізацією вартість таких кампаній істотно зменшилася. Уже за кілька днів після початку пандемії коронавірусу 29% американців вірили в запущену китайською владою тезу, що коронавірус розробили в лабораторії десь за межами Китаю. Достатньо було лише надати таку інформацію кільком західним виданням, прихильним до конспірологічних теорій ― і далі все зробили соціальні мережі. Те, що в соцмережах дуже легко поширити інформацію і складно відрізнити правду від брехні, грає на руку диктатурам, а демократії від цього часто страждають.

Після того, як у 2014 році росія збила пасажирський літак MH17 над Донбасом, її пропагандисти створили щонайменше 260 неправдивих версій цього злочину. Від найпростіших ― просто звинуватити в злочині українських військових, до вигадливих — на кшталт того, що кожен пасажир літака насправді був спеціально підібраним трупом, і все це було масштабною провокацією з метою дискредитувати росію.

У війні проти України росіяни роблять особливу ставку на дезінформацію. Чого варті заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, що метою ракетної атаки на торговий центр у Кременчуці минулого літа став склад із наданою союзниками України зброєю. Лише численні свідчення того, що ракета влучила саме в ТРЦ, дала можливість спростувати цю брехню.