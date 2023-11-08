«Залужний заявив про держпереворот і пригрозив Зеленському». ЩО? Та звісно, ні! Просто росіяни запустили два діпфейки з головкомом, а ми їх розібрали. Штучний і власний інтелект у поміч

Перший діпфейк із Залужним зʼявився на російському Telegram-каналі «Радио Труха» 7 листопада о 20:33. Основні тези були такі: Зеленський ліквідував помічника Залужного, а далі вбʼє і його, а потім здасть Україну путіну; саме через Зеленського провалився контрнаступ; українцям треба вийти на майдани, а військовим — залишити позиції і йти в похід на Київ; усі медіа підконтрольні Зеленському і тому називатимуть цю заяву фейком. На момент публікації у цього поста було майже 313 тисяч переглядів, вони досі ростуть.

Друге відео трохи згодом, о 02:16, поширив Telegram-канал «Труха Барселона». На ньому «Залужний» за столом розказує, що медіа, як і очікувалося, назвали його звернення діпфейком і російською пропагандою; що потрібно зупинити Зеленського, бо він відправляє українців на смерть; що ЗСУ треба йти з фронту і захоплювати українські міста. Цей пост зібрав 228 тисяч переглядів і продовжує набирати.

Канал «Труха Барселона» виник у квітні 2023 року як заміна аналогічного каналу, раніше видаленого Telegram. Зараз канал має 67 тисяч підписників.

Канал «Радио Труха» створили у червні 2023 року в росії — як резервний для «Труха Барселона», якщо той видалять. Він має 18 тисяч підписників і позиціонується як сатиричний. Цей канал переважно робить образливі дописи про проросійського блогера Анатолія Шарія й називає себе його альтер-его.

Обидва канали не мають стосунку до однойменної української мережі каналів «Труха». «Труха Барселона» і «Радио Труха» — це суміжні російські Telegram-канали, які адмініструє один і той самий юзер з ніком @DogSharij. Згідно з аналітикою TGStat, ці канали базуються в росії, а донати приймають через російський ВТБ-банк. Канал «Труха Барселона» час від часу цитують російські пропагандистські канали, зокрема — відомий пропагандист Юрій Подоляка.

«Труха Барселона» та «Радио Труха» і раніше робили діпфейки. Вони були про Шарія та про Олексія Арестовича. А 6 листопада зробили найперший маловідомий короткий діпфейк із Залужним. Це була відверта й невдала спроба пожартувати. Наступного дня автори випустили два великих діпфейки з головнокомандувачем, які й зачепили український сегмент Інтернету.

Метадані першого великого діпфейку почистили. Згідно з метаданими другого відео, його створили всього за кілька годин до публікації, о 23:41. Також є позначка, що його модифікували.

Аналіз першого відео на сервісі Deepware показав: це діпфейк з імовірністю 81%. Натомість друге відео має нижчий показник — 30%. Чому так, якщо обидва ролики фейкові? Сервіс працює у бета-версії, тому може видавати помилки.

Обидва діпфейки, за даними TGStat, поширили десятки російських Telegram-каналів. Серед них — два великі пропагандистські Colonelcassad (має понад 800 000 підписників) та «Шейх Тамир» (має 405 000 підписників. Згодом він видалив цей допис). Перший веде російський пропагандист Борис Рожин. Другий — блогер-колаборант Максим Шихалієв. Також відео поширили Telegram-канал колаборантів і російські форуми. Аудиторія переважно не сприймала діпфейки серйозно — головною реакцією на них були емодзі зі сміхом. Без натяків на те, що відео — фейк, їх поширив великий російський канал «Блокнот россия 18+» та пропагандист Дмітрій Раєвскій.

Слідом за каналами російські медіа почали публікувати новини про те, що нібито «США допустили держпереворот в Україні після дій Зеленського», із посиланням на ексспівробітника ЦРУ Ларрі Джонсона. Також пропагандисти публікували фейк про те, що очолити переворот може керівник ГУР Кирило Буданов.

Що не так із цими відео? Якщо коротко — все. За основу першого діпфейка автори взяли звернення Залужного до мешканців ОРДЛО від 18 лютого 2022 року. Голос на відео не збігається з рухом губ і очевидно не схожий на голос головкома. Сам Валерій Залужний з лютого 2022 року теж дещо візуально змінився. За основу другого ролика автори взяли звернення Залужного щодо дезертирства від 19 грудня 2022 року. Фейк зроблений якісніше за попередній, голос більше схожий на справжній, але між текстом і рухом губ помітний розсинхрон.

Росіяни використали ще один інструмент для поширення фейків. Видання The Insider писало про те, що росія запускає дезінформацію, створюючи сайти-клони відомих і поважних видань. Низка Telegram-каналів, зокрема MediaKiller, який дублює канал з такою ж назвою, поширив скриншот нібито з сайту ТСН.ua з новиною про те, що Залужний оголосив переворот. Оригінальний сайт ТСН заявив, що це фейк.

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