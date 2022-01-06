Подавлять протесты в Казахстане отправились силы ОДКБ. Что это за организация? Какая у нее армия? Где она уже воевала? Коротко отвечаем на главные вопросы

Что это за организация? Для чего ее создали? Кто в нее входит? Организация Договора о коллективной безопасности — это военно-политический альянс, созданный на постсоветском пространстве. Договор о создании подписали в Ташкенте 15 мая 1992 года Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. В 1999 году Азербайджан, Грузия и Узбекистан вышли из организации. В 2006 году Узбекистан вернулся, но в 2012-м снова вышел. Сейчас в состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Главы государств — членов ОДКБ в Национальном центре управления обороной РФ, 22 декабря 2014 года. odkb-csto.org Согласно статье 3 Устава ОДКБ, главные цели стран-участниц — укреплять мир, безопасность, стабильность и защищать друг друга от всяких угроз, а все проблемы стараться решать «политическими средствами». То есть, по сути, это постсоветский аналог НАТО. Что-то подобное с подачи СССР создавали в 1950-х в странах соцлагеря Восточной и Центральной Европы. Назывался этот союз Организация Варшавского договора, а его главной задачей была поддержка марионеточных режимов в соцстранах, в том числе и с помощью армии.

Кто управляет ОДКБ? Это в первую очередь политический орган, так что управляют им политики — главы шести стран-участниц. Они входят в состав высшего органа организации — Совета коллективной безопасности, и по очереди в нем председательствуют. Решения принимаются так: председатель поднимает вопрос о том, чтобы предоставить военную помощь, а остальные главы государств должны единогласно это одобрить. Сейчас председатель — премьер-министр Армении Никол Пашинян. Именно он поздно вечером 5 января объявил, что Совет коллективной безопасности ОДКБ решил оказать помощь Казахстану. В структуре организации есть еще консультативные органы: Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны, Комитет секретарей советов безопасности. Также есть Парламентская ассамблея ОДКБ, которая состоит из парламентских делегаций государств-членов. В работе ассамблеи также участвуют государства-наблюдатели. Их представители могут присутствовать на открытых заседаниях, получать материалы к ним, выступать по обсуждаемым вопросам и вносить свои предложения, но не участвуют в голосовании. С апреля 2013 года странами-наблюдателями стали Сербия и Афганистан. Еще в наблюдатели хотели пригласить Иран. В августе власть в Афганистане захватили боевики радикального движения «Талибан» — Россия признает его террористической организацией, но при этом ведет с ним переговоры. Участники заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ на саммите в Москве, 23 декабря 2014 года. odkb-csto.org

А военные в руководстве есть? Какая у ОДКБ армия? Кадровые военные обычно занимают должность гнерального секретаря ОДКБ. В начале 2020 года генсеком стал беларусский генерал-лейтенант Станислав Зась. Также в структуре ОДКБ есть объединенный штаб, которым руководит российский генерал-полковник Анатолий Сидоров. В распоряжении у Зася и Сидорова — несколько военных формирований, которые состоят из десантных бригад и полков, подразделений спецслужб и правоохранительных органов, а также отрядов МЧС. Основу армии ОДКБ составляют Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) численностью 17—22 тысячи человек. Есть еще Коллективные силы быстрого развертывания — около 5 тысяч человек, и Коллективные миротворческие силы — около трех с половиной тысяч. По словам Пашиняна, в Казахстан отправились именно миротворческие силы ОДКБ. В состав Коллективных сил оперативного реагирования от России входят 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, дислоцирующаяся в Иванове, и 31-я гвардейская десантно-штурмовая бригада из Ульяновска. Летом 2014 года десантники из 98-й дивизии участвовали в войне на Донбассе. Владимир Путин признал, что они пересекли украинскую границу в Донецкой области. Но заявил, что российские солдаты «просто заблудились, на бронетехнике и с оружием». Кроме этого, в состав КСОР входят казахская 37-я десантно-штурмовая бригада аэромобильных войск и один батальон оперативного назначения, беларусская 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада из Витебска и по одному батальону от Армении, Таджикистана и Кыргызстана. В составе КСОР есть и бронетанковые части, авиация, система ПВО. А в каких военных операциях участвовали войска ОДКБ? До Казахстана — ни в каких. До этого только проводили учения, хотя за последние годы было несколько поводов применить силу. Например, армяно-азербайджанская война в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, которую Армения проиграла. Тут могла бы сработать статья 4 ОДКБ, в которой говорится, что «если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников». Но армянский премьер Пашинян тогда не стал просить о помощи. Официально он обратился в ОДКБ лишь весной 2021 года, когда азербайджанские военные устроили «корректировку границы». Но заявку в итоге отклонили.