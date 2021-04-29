На границе Кыргызстана и Таджикистана начались столкновения. Есть жертвы, стороны стягивают военную технику

На границе Кыргызстана и Таджикистана начались столкновения, есть раненные.

Об этом сообщает Интерфакс.

Ситуация обострилась в ночь на 29 апреля. Комитет госбезопасности Кыргызстана утверждает, что в Баткенском районе Баткенской области таджикская сторона начала обстреливать проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей. Кроме того, отмечают киргизские пограничники, граждане Таджикистана бросают камни в кыргызских граждан и принадлежащие им дома.

Конфликт начался после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Позже кыргызские правоохранители заявили, что военные Таджикистана «начали массированный обстрел, в том числе из минометов, пулеметов и автоматов у водозабора в селе Кок-Таш Баткенского района.

Местные СМИ сообщают о более чем 20 раненых в ходе обстрелов. Сейчас стрельба прекратилась, но стычки между населением продолжаются. Издание 24.kg сообщает, что Таджикистан стягивает к границе военную технику.

Примерно в 16:00 по Киеву киргизские силовики заявили, что захватили таджикскую пограничную заставу. К месту событий стягиваются силы по обе стороны границы. Сообщается о первом погибшем в результате столкновений.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным Комитета госбезопасности Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.