На кордоні Киргизстану та Таджикистану почалися зіткнення. Є жертви, сторони стягують військову техніку

На кордоні Киргизстану та Таджикистану почалися зіткнення, які призвели до поранень місцевих жителів.

Про це повідомляє Интерфакс.

Ситуація загострилася в ніч на 29 квітня. Комітет держбезпеки Киргизстану стверджує, що в Баткенській області таджицька сторона почала обстрілювати проїжджаючі автомашини громадян Киргизстану з мисливських рушниць. Крім того, зазначають киргизькі прикордонники, громадяни Таджикистану кидають камені в киргизьких громадян і їхні будинки.

Конфлікт почався після того, як таджицька сторона почала встановлювати камери відеоспостереження на електричному стовпі біля пункту з розподілу води «Головний» в селі Кок-Таш Баткенського району. Місцеві жителі вимагали зняти обладнання. Після словесної перепалки сторони почали закидати один одного камінням. Після цього почалася стрілянина.

Пізніше киргизькі правоохоронці заявили, що військові Таджикистану «почали масований обстріл, в тому числі з мінометів, кулеметів і автоматів біля водозабору в селі Кок-Таш.

Місцеві ЗМІ повідомляють про більш ніж 20 поранених під час обстрілу. Зараз стрілянина припинилася, але сутички між населенням тривають. Видання 24.kg повідомляє, що Таджикистан стягує до кордону військову техніку.

Приблизно о 16:00 за Києвом киргизькі силовики заявили про те, що захопили таджицьку прикордонну заставу. До місця подій стягуються сили по обидва боки кордону. Повідомляється про першого загиблого внаслідок сутичок.

Киргизько-таджицька ділянка держкордону періодично стає зоною конфліктів між місцевим населенням або прикордонниками двох країн. Основна причина — неделімітовані ділянки, на яких неможливо визначити, де пролягає кордон між державами. За даними Комітету держбезпеки Киргизстану, спільний кордон з Таджикистаном становить 972 км, з них узгоджені 519 км, не узгодженими залишаються 375 км.