Ryanair готова возобновить полеты над Беларусью, но требует гарантий

Лоукост Ryanair готов возобновить полеты над Беларусью, если власти страны дадут гарантии того, что события мая прошлого года больше не повторятся. Тогда в Минске принудительно посадили самолет лоукоста с оппозиционером Романом Протасевичем на борту.

Как передает Reuters, гарантии потребовал руководитель компании Майкл О’Лири.

«Я думаю, что для будущего авиаперевозок крайне важно, чтобы у нас не было повторения того, что, на мой взгляд, было первым случаем спонсируемого государством акта международного пиратства после Чикагской конвенции 1945 года. Не должно быть никаких пролетов над Беларусью, если не будут получены соответствующие гарантии того, что это не повторится», — сказал он.