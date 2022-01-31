Посол в США: Если Россия решится на вторжение, она не остановится на Украине

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Россия нападает на демократию в целом, и если она решится на вторжение в Украину, то на этом ее планы не закончатся.

Об этом сообщает CBS News.

«Причина, по которой Владимир Путин напал на нас, заключается в том, что мы выбрали демократию и у нас есть евроатлантические и европейские устремления. Это атака на демократию. И я считаю, что никто не застрахован, если Украина в будущем станет жертвой нового нападения», — сказала Маркарова, подчеркнув, что Украина не хочет быть частью Советского Союза, Российской империи или федерации, а потому борется за свою независимость.