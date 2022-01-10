Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии Овен

Космический телескоп Hubble благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3 сделал фотографию спиральной галактики NGC 976, которая расположена в созвездии Овен.
Об этом сообщает обсерватория Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Сфотографированная галактика расположена почти в 150 миллионах световых лет от Млечного Пути.
В галактике NGC 976 в конце жизни массивных звезд произошел взрыв сверхновой. Этот процесс может на короткое время затмить целые галактики.
Исследователи отметили, что сверхновые звезды отвечают за создание тяжелых элементов, входящих в состав последующих поколений звезд и планет.
Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. Аппарат уже провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.
- В 2021 году он впервые сделал снимок спиральной галактики в окружении сверхновых, сфотографировал туманность Вуаль и показал скопление «кривых» галактик.
- В октябре 2021 года Hubble снял «танец» двух спиральных галактик, а в конце сентября телескоп сделал фотографию спиральной галактики NGC 5728, расположенной в созвездии Весов.
- В августе 2021 года Hubble показал спиральную галактику в созвездии Печь, а до этого галактику в созвездии Часы.