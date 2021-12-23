«Преданы дипломатическому пути». МИД ответил на слова Путина о подготовке Украиной военной операции на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины заявило, что слова президента России Владимира Путина о якобы подготовке Украиной «военной операции» на Донбассе не соответствуют действительности.

Об этом в комментарии «Украинской правде» заявил спикер МИД Олег Николенко.

«Заявление президента России о якобы подготовке Украиной «военной операции» на Донбассе не соответствует действительности. Украина стремится исключительно к миру. Постоянные усилия украинского руководства по сдвигу с места мирного процесса, прежде всего в «нормандском формате», ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта», — заявил Николенко.

В МИД Украины призвали Россию сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении вооруженного конфликта в Донбассе.