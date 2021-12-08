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КГГА: В Киеве обустроено почти 5 тысяч укрытий для населения

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Фонд защитных сооружений в Киеве насчитывает около 5 тысяч мест для укрытия населения в случае чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает Киевгорадминистрация.

По словам директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, в Киеве спланировано использование 4 913 укрытий, из них:

  • 3 741 цокольных и подвальных помещений;
  • 355 подземных автопаркингов;
  • 256 подземных переходов;
  • 47 подземных помещений метрополитена.

В КГГА напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации сработает территориальная автоматизированная система централизованного оповещения населения. Объявления будут идти по местным сетям связи, в частности через радио и телевидение, компьютерные автоматизированные системы оповещения по телефонной сети и с помощью оснащенных громкоговорителями автомобилей.