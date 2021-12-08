КГГА: В Киеве обустроено почти 5 тысяч укрытий для населения

Фонд защитных сооружений в Киеве насчитывает около 5 тысяч мест для укрытия населения в случае чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает Киевгорадминистрация.

По словам директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, в Киеве спланировано использование 4 913 укрытий, из них:

3 741 цокольных и подвальных помещений;

355 подземных автопаркингов;

256 подземных переходов;

47 подземных помещений метрополитена.

В КГГА напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации сработает территориальная автоматизированная система централизованного оповещения населения. Объявления будут идти по местным сетям связи, в частности через радио и телевидение, компьютерные автоматизированные системы оповещения по телефонной сети и с помощью оснащенных громкоговорителями автомобилей.