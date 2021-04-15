Власти Киева обнародовали новую карту бомбоубежищ

Киевская городская госадминистрация обновила карту столичных подземных бомбоубежищ.

В КГГА заявили, что для укрытия населения от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Он включает в себя хранилища, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, паркинги и другие подземные локации, которые могут быть временным укрытием.

«Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия», — сказано в сообщении.