Власти Киева обнародовали новую карту бомбоубежищ

Киевская городская госадминистрация обновила карту столичных подземных бомбоубежищ.
В КГГА заявили, что для укрытия населения от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.
Он включает в себя хранилища, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, паркинги и другие подземные локации, которые могут быть временным укрытием.
«Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия», — сказано в сообщении.
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