Священнослужители Киево-Печерской лавры напали на журналистов и отобрали телефон. Полиция начала производство

В Киево-Печерской лавре во время тушения пожара в мастерской в одном из зданий священнослужители мешали работе журналиста «Магнолия-ТВ» и отобрали у него телефон. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

«В полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан либо арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до трех лет», — уточнили в полиции.

Как видно на видео с телефона журналиста, по просьбе прокомментировать событие к работникам «Магнолии-ТВ» подошел проигнорировавший вопрос митрополит Павел (Лебедь) и заявил: «С богом идите! Туда, за ворота, идите».

Через некоторое время к журналисту и оператору подошли два священнослужителя. Один из них со словами «А вам не доходит? Побить вас? отобрал телефон у журналиста.

Впоследствии появилось видео, которое снимал оператор. На нем видно, как мужчина, назвавшийся отцом Арсением, забирает телефон и быстро отходит к своим «братьям».

По требованию журналиста вернуть телефон митрополит Павел запретил отцу Арсению это делать: «Не отдавай ничего. Вычеркни – тогда отдай. Вас пригласил кто-то? Я вас пригласил? Какое [чрезвычайное событие]? Вы помогли? Вы помогли заливать? Не надо, ничего не давай. С богом».

В конце концов, отец Арсений все же согласился отдать телефон за воротами лавры, вдогонку ему звучит указание митрополита Павла: «Дай ему по голове».

На видео также слышно, как священнослужитель Арсений требует стереть записи с телефона и камеры, а также чтобы оператор перестал снимать.