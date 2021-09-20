Брату главы Окружного админсуда Киева сообщили о подозрении в недекларировании имущества

Следствие считает, что Зонтов является фактическим владельцем помещения, где был изъят «предмет неправомерной выгоды», однако он не указал эту недвижимость в декларации о доходах за 2020 год, как и наличные, которые выявили правоохранители, — более $3,7 млн, €840 тысяч, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей (всего более 135 млн гривен).

Как отмечается, его действия квалифицированы по ч. 2 ст.366-2 Уголовного кодекса Украины. Подозрение было подписано генеральным прокурором Ириной Венедиктовой 17 сентября.

Об этом рассказали в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Бывшему сотруднику Службы внешней разведки Украины, адвокату Юрию Зонтову, который является братом главы Окружного админсуда Павла Вовка , сообщили о подозрении в недекларировании доходов.

Отдельно в НАБУ напомнили, что у Зонтова уже есть статус подозреваемого за подстрекательство к даче взятки судьям ОАСК.

Отметим, в НАБУ не называют фамилию подозреваемого, но указывают, что это «близкий родственник главы ОАСК».