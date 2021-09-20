Брату главы Окружного админсуда Киева сообщили о подозрении в недекларировании имущества

Бывшему сотруднику Службы внешней разведки Украины, адвокату Юрию Зонтову, который является братом главы Окружного админсуда Павла Вовка, сообщили о подозрении в недекларировании доходов.
Об этом рассказали в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Как отмечается, его действия квалифицированы по ч. 2 ст.366-2 Уголовного кодекса Украины. Подозрение было подписано генеральным прокурором Ириной Венедиктовой 17 сентября.
Следствие считает, что Зонтов является фактическим владельцем помещения, где был изъят «предмет неправомерной выгоды», однако он не указал эту недвижимость в декларации о доходах за 2020 год, как и наличные, которые выявили правоохранители, — более $3,7 млн, €840 тысяч, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей (всего более 135 млн гривен).
Отдельно в НАБУ напомнили, что у Зонтова уже есть статус подозреваемого за подстрекательство к даче взятки судьям ОАСК.
Отметим, в НАБУ не называют фамилию подозреваемого, но указывают, что это «близкий родственник главы ОАСК».
- 6 апреля НАБУ задержало двух адвокатов. Один из них — Юрий Зонтов, брат главы Окружного админсуда Павла Вовка. Зонтов также оказался работником Службы внешней разведки, откуда его уволили после задержания. Второй адвокат — Юрий Донец. Их задержали при получении $100 тысяч. За эти деньги они обещали помочь вынести «удобное» судебное решение.
- 7 апреля Зонтову и Донцу сообщили о подозрении, а сам Вовк назвал задержание и обыски в суде «провокацией» со стороны НАБУ и «местью».
- НАБУ сообщило, что во время обыска у адвокатов выявили более $3,7 миллиона, €840 тысяч, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей. Также правоохранители обнаружили золотые слитки и антиквариат.
- 9 апреля суд арестовал Зонтова на два месяца с залогом более 35 миллионов гривен.