США нанесли авиаудар по «Исламскому государству» в Афганистане

Военные США нанесли авиаудар по объекту «Исламского государства Хорасан» в Афганистане, в результате чего был убит один из важных боевиков, который занимался планированием атак.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное командование США.

Цель была уничтожена дроном в афганской провинции Нангахар. «Первоначальные признаки указывают на то, что мы уничтожили цель. Мы не располагаем информацией о жертвах среди гражданского населения», — говорится в заявлении военных.

Официальный представитель США сообщил изданию, что удар нанесли по автомобилю, в котором находились два боевика. Один из них отвечал за планирование будущих атак на американских военных.