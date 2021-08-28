США нанесли авиаудар по «Исламскому государству» в Афганистане

Военные США нанесли авиаудар по объекту «Исламского государства Хорасан» в Афганистане, в результате чего был убит один из важных боевиков, который занимался планированием атак.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное командование США.
Цель была уничтожена дроном в афганской провинции Нангахар. «Первоначальные признаки указывают на то, что мы уничтожили цель. Мы не располагаем информацией о жертвах среди гражданского населения», — говорится в заявлении военных.
Официальный представитель США сообщил изданию, что удар нанесли по автомобилю, в котором находились два боевика. Один из них отвечал за планирование будущих атак на американских военных.
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