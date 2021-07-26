В Лондоне за несколько часов выпала месячная норма осадков — подтоплены улицы и станции метро

В Лондоне за воскресенье, 25 июля, выпала месячная норма осадков — вода затопила улицы. По данным Метеорологического бюро, в районе Редбридж всего за 3 часа выпало 51 мл осадков — хотя синоптики обещали 47 мл осадков за весь июль.

Об этом сообщает The Telegraph.

Из-за наводнения в городе закрыли, среди прочего, Северную кольцевую дорогу и тоннель Блэкуолл под Темзой. Кроме этого, в Лондоне потоки воды хлынули на станции метро Kennington, Pudding Mill Lan и Hackney Wick. Также из-за дождя затопило станции метро в городе Стратфорде.

Лондонская пожарная служба сообщила в воскресенье, что до 16:30 они получили более 300 звонков. Полиция напоминала людям, что их машины — «не подводные лодки».

Другие части южной Англии тоже затопило, в частности в городе Ходдесдоне выпало 50 мл осадков за 2 часа. Из-за ливней больницы Англии просили людей обращаться в ближайшие медучреждения, а не ехать через весь город.

Представитель метеорологического бюро объявил, что в понедельник, 26 июля, тоже будут ливни: «Но я не думаю, что будет что-то похожее на то, что мы видели накануне».