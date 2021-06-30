Путин назвал инцидент с эсминцем Defender у оккупированного Крыма «провокацией» Великобритании и США

Президент России Владимир Путин считает инцидент с британским эсминцем Defender у берегов оккупированного Крыма провокацией, организованной Лондоном и Вашингтоном. Об этом он рассказал во время «Прямой линии», которая проходит 30 июня. «Это, конечно, провокация. Вполне очевидно. Что хотели показать и какой цели хотели достичь эти провокаторы? Во-первых, она была комплексной — проводилась не только британцами, но и американцами. Потому что британец зашел в наши территориальные воды днем, а еще ранним утром — в 07:30 — с одного из натовских военных аэродромов в Греции, с Крита, по-моему, взлетел американский стратегический военный самолет. [...] Было очевидно, что эсминец зашел и преследует, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика раскрыть действия наших вооруженных сил по прекращению подобных провокаций — смотрели, что и где у нас включается, как работает, где что находится. Мы это видели и знали», — заявил Путин.

Еще одной составляющей этого инцидента российский президент назвал «политическую». При этом он уверен, что из-за Defender мир не оказался бы на грани третьей мировой войны, даже если бы Россия потопила британский корабль. «Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно представить, что мир бы стоял на грани третьей мировой войны. Потому что те, кто это сделал, знают: они не могут выйти победителями из этой войны. [...] Это не мы пришли к ним за тысячи километров. Это же они подошли к нашим границам, нарушили наше территориальное море. А это существенный элемент в этой конструкции», — сказал Путин.