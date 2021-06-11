Раскол в «Голосе»: нардеп Устинова считает, что шансов на решение конфликта нет

Народный депутат от фракции «Голос» Александра Устинова заявила, что не видит путей решения конфликта внутри политсилы. Она также сообщила, что со Святославом Вакарчуком эту ситуацию не обсуждали.
Об этом Устинова рассказала в интервью «Бабелю».
«При нынешнем руководстве фракции и партии я не представляю, как можно сотрудничать. После того, как я поняла, что партию рейдерят, шансов ноль», — отметила она.
Нардеп подчеркнула, что сейчас коллективного решения о выходе из партии и фракции ряда нардепов еще не приняли. В то же время она заявила, что они не общались ни с основателем партии Святославом Вакарчуком, ни с сотрудниками Dragon Capital.
«Всех спонсоров можно посмотреть в наших отчетах, которые мы подаем в НАПК. Но я точно могу сказать, что у нас испортились отношения со многими спонсорами, когда они поняли, куда ведет Кира Рудик», — отметила Устинова.
- Ранее в «Голосе» заявили, что вынесли предупреждение шести нардепам фракции, и объяснили, что это связано с голосованием в парламенте за то, чтобы направить в Конституционный суд для анализа законопроект о процедуре назначения руководителей НАБУ и Государственного бюро расследований. 16 марта за решение о направлении документа в КСУ проголосовали 267 нардепов, включая представителей «Голоса».
- Среди тех, кому в партии вынесли предупреждение, был нардеп Ярослав Юрчишин. Он заявил, что политсила «сделала последнее китайское предупреждение, если мы не будем голосовать так, как требует партия». По словам Устиновой, партия наняла ботов для атаки на «неугодных» депутатов. Нардеп предоставила доказательства.
- 7 июня из «Голоса» вышел Сергей Притула. Он сказал, что нынешняя позиция партии не соответствует ее начальным основам. В партии позже заявили, что Притула «хотел получить руководящие должности любой ценой».
- По словам Ярослава Юрчишина, еще как минимум 10 его однопартийцев рассматривают выход из политсилы из-за «злоупотребления властью со стороны руководства».