Раскол в «Голосе»: нардеп Устинова считает, что шансов на решение конфликта нет

Народный депутат от фракции «Голос» Александра Устинова заявила, что не видит путей решения конфликта внутри политсилы. Она также сообщила, что со Святославом Вакарчуком эту ситуацию не обсуждали.

Об этом Устинова рассказала в интервью «Бабелю».

«При нынешнем руководстве фракции и партии я не представляю, как можно сотрудничать. После того, как я поняла, что партию рейдерят, шансов ноль», — отметила она.

Нардеп подчеркнула, что сейчас коллективного решения о выходе из партии и фракции ряда нардепов еще не приняли. В то же время она заявила, что они не общались ни с основателем партии Святославом Вакарчуком, ни с сотрудниками Dragon Capital.

«Всех спонсоров можно посмотреть в наших отчетах, которые мы подаем в НАПК. Но я точно могу сказать, что у нас испортились отношения со многими спонсорами, когда они поняли, куда ведет Кира Рудик», — отметила Устинова.