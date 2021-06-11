Нардеп Устинова назвала причину обострения конфликта в «Голосе» и обвинила Рудык в «зачистке» партийных ячеек

«Съезда не было. Однако они [руководство партии] своеобразно начали готовиться к нему — стали рейдерить партию. Третьего июня они сменили главу Днепровской ячейки Виталия Жеганского, который создавал ячейку с нуля еще с парламентских выборов 2019-го. Вместо него поставили Алексея Савчука — друга Юрия Богданова», — отметила Устинова.

Об этом она сообщила в интервью «Бабелю».

Народный депутат от «Голоса» Александра Устинова обвинила Киру Рудык в «зачистке» партийных ячеек и «заказе информационных материалов» против части оппозиционных однопартийцев.

Она добавила, что потом уволили руководителя Черновицкого отделения Алексея Поповича, а вместо него поставили помощника Рудык.

«Далее уволили руководителя Херсонской ячейки. К тому же они открыли пять новых ячеек: в Луганской, Николаевской областях — там управлять поставили двух штыков Киры из Киевсовета, а также в Запорожской, Сумской областях и Крымскую ячейку. Управлять ими поставили номинальных лиц, двое из которых, вообще, в Киеве какой-то розничной торговлей занимаются», — отметила депутат.

Устинова говорит, что руководство партии начало заказывать против нее «джинсу» и ограничило доступ к прессе, а на просьбу провести съезд партии Рудык не дает согласия.