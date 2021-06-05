Правительство Беларуси заявило, что потребует компенсации за запрет на перелеты для своих компаний

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Беларусь рассчитывает на компенсацию за запрет на перелеты для беларусских авиакомпаний.
Об этом он заявил государственному агентству БЕЛТА.
По его словам, все заявления и действия беларусских властей всегда свидетельствовали о ее стремлении к партнерским и добрососедским отношениям. «Мы делали для этого все. Но если речь идет об убытках наших компаний, мы имеем полное право компенсировать эти убытки. Комплекс мер в ответ на санкции готов», — заявил Головченко.
По словам премьера, Беларусь уверена в своей правоте и «готова отстаивать свои интересы в судебном порядке» из-за ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair. Он также считает, что Беларусь может рассчитывать на компенсацию за «причиненный ущерб».
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- Авиасообщение с Беларусью после этого прекратили Украины и некоторые страны ЕС. Вскоре к ним присоединятся США. Для «Белавиа» небо закрыли Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Швеция, Чехия, Словакия, Франция и Великобритания. 4 июня Европейский Союз официально запретил белорусским авиакомпаниям полеты в своем авиапространстве.