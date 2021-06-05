Правительство Беларуси заявило, что потребует компенсации за запрет на перелеты для своих компаний

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Беларусь рассчитывает на компенсацию за запрет на перелеты для беларусских авиакомпаний.

Об этом он заявил государственному агентству БЕЛТА.

По его словам, все заявления и действия беларусских властей всегда свидетельствовали об их стремлении к партнерским и добрососедским отношениям. «Мы делали для этого все. Но если речь идет об убытках наших компаний, мы имеем полное право компенсировать эти убытки. Комплекс мер в ответ на санкции готов», — заявил Головченко.

По словам премьера, Беларусь уверена в своей правоте и «готова отстаивать свои интересы в судебном порядке» из-за ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair. Он также считает, что Беларусь может рассчитывать на компенсацию за «причиненный ущерб».