ГБР разоблачило схему экс-чиновников Минэнергоугля на 1,5 миллиарда гривен, следователи провели полсотни обысков

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему злоупотреблений Министерства энергетики и угольной промышленности Украины — на 1,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным следствия, должностные лица Минэнергоугля в 2017 году, в сговоре с представителями областных и городских газораспределительных компаний, заключили с 37 частными операторами договоры, которые предусматривали безвозмездное пользование государственным имуществом.

При этом постановлением Кабмина от 21 февраля 2017 года за эксплуатацию газораспределительных систем установлена ежегодная оплата — в государственный бюджет должно перечисляться 10% от остаточной стоимости.

В ГБР подсчитали, что за три года государство недополучило 1,488 миллиарда гривен из-за злоупотреблений должностных лиц Минэнергоугля.

3 июня следователи одновременно провели 47 обысков на территории Украины, в частности в министерстве, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), у 37 операторов газораспределительных систем и дома у бывших высокопоставленных лиц Минэнергоугля. Досудебное расследование продолжается.