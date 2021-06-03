ГБР разоблачило схему экс-чиновников Минэнергоугля на 1,5 миллиарда гривен, следователи провели полсотни обысков

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему злоупотреблений Министерства энергетики и угольной промышленности Украины — на 1,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
По данным следствия, должностные лица Минэнергоугля в 2017 году, в сговоре с представителями областных и городских газораспределительных компаний, заключили с 37 частными операторами договоры, которые предусматривали безвозмездное пользование государственным имуществом.
При этом постановлением Кабмина от 21 февраля 2017 года за эксплуатацию газораспределительных систем установлена ежегодная оплата — в государственный бюджет должно перечисляться 10% от остаточной стоимости.
В ГБР подсчитали, что за три года государство недополучило 1,488 миллиарда гривен из-за злоупотреблений должностных лиц Минэнергоугля.
3 июня следователи одновременно провели 47 обысков на территории Украины, в частности в министерстве, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), у 37 операторов газораспределительных систем и дома у бывших высокопоставленных лиц Минэнергоугля. Досудебное расследование продолжается.
- С 11 мая правоохранители обыскивают офисы нескольких коммунальных предприятий Киева — это связано с «откатами» и поборами в структурах Киевской городской государственной администрации (в столичной прокуратуре говорят об убытках на 43 миллиона гривен). 12 мая обыскали дом и квартиру бывшей жены Артура Палатного — главы исполкома партии УДАР.
- 19 мая следователи ГБР провели обыски в двух департаментах КГГА из-за незаконной застройки в зоне Киево-Печерской лавры, а 21 мая пришли в «Киевтеплоэнерго».
- 2 июня правоохранители провели обыски на столичном коммунальном предприятии «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ) по подозрению в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.