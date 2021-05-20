Глава МИД Кулеба: Эвакуация украинцев из сектора Газа задерживается из-за нарушения обещаний по «коридору безопасности»

Эвакуацию украинцев из сектора Газа задерживает нарушение обещаний по созданию «коридора безопасности». Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, цитирует Интерфакс.
«Уже мы должны были начать эвакуацию, но были нарушены обещания по созданию «коридора безопасности», потому мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы нам дали таки коридор, через который мы сможем вывезти наших граждан в направлении Египта, из Египта они полетят в Украину. Мы готовы. Единственное, что нас держит, это «коридор безопасности», — сказал Кулеба.
Напомним, что 19 мая Украина договорилась о «зеленом коридоре» для вывоза своих граждан из сектора Газа через Египет и организации соответствующего авиарейса. Всего на этой территории находится 1 600 украинцев, 127 из них хотят эвакуироваться.
- 10 мая на фоне столкновений в Иерусалиме движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала точечное уничтожение инфраструктуры боевиков, в том числе туннелей сети «Метро», и объявила о начале операции «Страж стены».
- 13 мая началась наземная фаза операции, а 14 мая ХАМАС заявил о готовности к перемирию с Израилем.