Глава МИД Кулеба: Эвакуация украинцев из сектора Газа задерживается из-за нарушения обещаний по «коридору безопасности»

Эвакуацию украинцев из сектора Газа задерживает нарушение обещаний по созданию «коридора безопасности». Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, цитирует Интерфакс.

«Уже мы должны были начать эвакуацию, но были нарушены обещания по созданию «коридора безопасности», потому мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы нам дали таки коридор, через который мы сможем вывезти наших граждан в направлении Египта, из Египта они полетят в Украину. Мы готовы. Единственное, что нас держит, это «коридор безопасности», — сказал Кулеба.