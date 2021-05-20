«Просил меня, чтобы не увольнял его». Зеленский прокомментировал обыски в окружении Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих отношениях с мэром Киева Виталием Кличко и прокомментировал обыски в столице.

Об этом он заявил 20 мая на пресс-конференции по итогам двух лет своей работы.

«Виталий Кличко мне ничего плохого не сделал. Меня связывает с Виталием Кличко только то, что глава КГГА — это часть моей вертикали, хочет он этого или нет. Я с большим уважением отношусь ко всем его победам, к тому, как он стал главой города. У него есть монополия власти. Относительно обысков в окружении Кличко — Палатный там фамилия — так не надо было воровать деньги», — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Кличко «регулярно звонит, пишет, записывается на прием, приходит».

«В моем окружении были люди, которые хотели его уволить. Он просил, чтобы я его не увольнял, хотя у меня есть полномочия. Я ему сказал: пожалуйста, работайте, показывайте результат. Только есть условия — там [в КГГА] есть люди... не надо воровать деньги из бюджета Украины», — добавил президент.

Кроме этого, в ответ на вопрос, считает ли Зеленский Кличко своим конкурентом на следующих выборах президента, президент предложил посмотреть на результаты соцопроса, «в которых все видно».

«Глава моего Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты», — добавил он.