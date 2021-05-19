Politico: США отговорили Израиль от наземной операции в секторе Газа

Администрация президента США Джо Байдена непублично давит на израильские власти для завершения острой фазы конфликта с палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Благодаря Штатам Израиль отказался от наземной операции в секторе Газа.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники.
Сейчас США пытаются достичь режима прекращения огня. Чиновники администрации Байдена в частных разговорах с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху призывают его прекратить военные действия против сектора Газа, включая авиаудары. Тот уже отметил, что впереди еще «несколько дней» боев. Это может свидетельствовать о скором завершении конфликта.
Также американцы способствовали переговорам египетской стороны как с Израилем, так и с ХАМАС для установления режима прекращения огня. Источник отметил, что есть признаки того, что ХАМАС стремится к прекращению обстрелов и ищет способы для этого.
В то же время администрация президента США стремится установить перемирие, чтобы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. По данным источника, конец горячей фазы конфликта может произойти поэтапно, с временными гуманитарными перемириями.
США с самого начала избрали тактику кулуарных переговоров и непубличного давления на Израиль вместо того, чтобы официально и в рамках ООН потребовать от обеих сторон прекратить огонь. К тому же американские чиновники признают, что Израиль должен был ответить на ракетный обстрел Тель-Авива со стороны ХАМАС.
- 10 мая на фоне столкновений в Иерусалиме движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал точечное уничтожение инфраструктуры боевиков, в том числе туннелей сети «Метро», и объявил о начале операции «Страж стены». 13 мая началась наземная фаза операции.
- Организация исламского сотрудничества требует остановить обстрелы сектора Газа. Руководство Израиля говорит, что операция «Страж стены» будет продлена до достижения всех планов. Взаимные обстрелы продолжаются.