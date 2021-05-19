Politico: США отговорили Израиль от наземной операции в секторе Газа

Сейчас США пытаются достичь режима прекращения огня. Чиновники администрации Байдена в частных разговорах с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху призывают его прекратить военные действия против сектора Газа, включая авиаудары. Тот уже отметил, что впереди еще «несколько дней» боев. Это может свидетельствовать о скором завершении конфликта.

Администрация президента США Джо Байдена непублично давит на израильские власти для завершения острой фазы конфликта с палестинской радикальной группировкой ХАМАС . Благодаря Штатам Израиль отказался от наземной операции в секторе Газа.

Также американцы способствовали переговорам египетской стороны как с Израилем, так и с ХАМАС для установления режима прекращения огня. Источник отметил, что есть признаки того, что ХАМАС стремится к прекращению обстрелов и ищет способы для этого.

В то же время администрация президента США стремится установить перемирие, чтобы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. По данным источника, конец горячей фазы конфликта может произойти поэтапно, с временными гуманитарными перемириями.

США с самого начала избрали тактику кулуарных переговоров и непубличного давления на Израиль вместо того, чтобы официально и в рамках ООН потребовать от обеих сторон прекратить огонь. К тому же американские чиновники признают, что Израиль должен был ответить на ракетный обстрел Тель-Авива со стороны ХАМАС.