Amnesty International с извинениями вернула Навальному статус узника совести

Правозащитная организация Amnesty International повторно присвоила российскому оппозиционеру Алексею Навальному статус узника совести.
Об этом говорится в заявлении на сайте организации.
«Подтверждая статус Навального как узника совести, мы не поддерживаем его политическую программу, но подчеркиваем, что российские власти должны признать и соблюдать его права, включая доступ к независимой медицинской помощи», — сказано в сообщении.
Организация объяснила, что в феврале приняла решение прекратить использование термина «узник совести» в отношении Навального из-за дискриминационных заявлений, которые он сделал в 2007 и 2008 годах и которые могли являться пропагандой ненависти.
«Amnesty International приняла неправильное решение, которое поставило под сомнение наши намерения и мотивы, и приносит извинения за негативное влияние, которое это оказало лично на Алексея Навального, а также на активистов в России и во всем мире», — говорится в заявлении.
В Amnesty International призвали вести кампанию за немедленное и безоговорочное освобождение Навального из тюрьмы, а также за его немедленный и безоговорочный доступ к независимой экспертной медицинской помощи.
- 2 февраля 2021 года суд вынес Навальному приговор по делу «Ив Роше». У него был условный срок (три с половиной года), но суд решил изменить его на реальный, поскольку Навальный не являлся в Федеральную службу исполнения наказаний отмечаться как условно осужденный. Адвокаты политика подчеркивали, что он не приходил, потому что лечился в Берлине после отравления боевым ядом «Новичок». 20 февраля суд признал Навального виновным по второму делу.
- 20 апреля Навальный рассказал о состоянии своего здоровья в тюрьме. Он отметил, что похож на «скелет» и что им можно «пугать детей». 23 апреля Навальный заявил, что прекращает голодовку.