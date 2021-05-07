Amnesty International с извинениями вернула Навальному статус узника совести

Правозащитная организация Amnesty International повторно присвоила российскому оппозиционеру Алексею Навальному статус узника совести.

Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«Подтверждая статус Навального как узника совести, мы не поддерживаем его политическую программу, но подчеркиваем, что российские власти должны признать и соблюдать его права, включая доступ к независимой медицинской помощи», — сказано в сообщении.

Организация объяснила, что в феврале приняла решение прекратить использование термина «узник совести» в отношении Навального из-за дискриминационных заявлений, которые он сделал в 2007 и 2008 годах и которые могли являться пропагандой ненависти.

«Amnesty International приняла неправильное решение, которое поставило под сомнение наши намерения и мотивы, и приносит извинения за негативное влияние, которое это оказало лично на Алексея Навального, а также на активистов в России и во всем мире», — говорится в заявлении.

В Amnesty International призвали вести кампанию за немедленное и безоговорочное освобождение Навального из тюрьмы, а также за его немедленный и безоговорочный доступ к независимой экспертной медицинской помощи.