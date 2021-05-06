Глава МИД: Кремль может провести «ползучую аннексию» Азовского моря

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может провести «ползучую аннексию» Азовского моря, так как постоянно усиливает свое военное присутствие в регионе.
Об этом он сказал в комментарии CNN.
«После незаконной аннексии Крыма и захвата контроля над Керченским проливом Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и нарушает торговые пути», — подчеркнул глава МИД, добавив, что море для Москвы является «низко висящим плодом».
CNN отмечает, что обеспокоенность министра вызвали недавние заявления России о том, что РФ и Украина должны иметь общие воды в Азовском море.
Кроме того, Кулеба отметил, что переброска российских войск была отработкой военных действий против Украины. «Даже если это всего лишь учения, то они отрабатывают окружение Украины и наступательные операции против Украины», — подчеркнул министр.
Он также отметил, что любая страна была бы обеспокоена, если бы вдоль ее границы находились «сотни и тысячи солдат и тяжелая военная техника».
- 15 апреля пять кораблей береговой охраны ФСБ России провоцировали три артиллерийских катера Украины. Инцидент случился возле Керченского пролива — катера сопровождали коммерческие корабли. Россияне ушли после предупреждения о применении оружия.
- В тот же день стало известно, что РФ, прикрываясь военными учениями, с 24 апреля по 31 октября перекрывает Керченский пролив для военных и государственных кораблей других стран, кроме коммерческих судов. МИД Украины выразил протест и потребовал отменить решение. США и НАТО осудили РФ за этот шаг.
- Россия с 24 апреля до 31 октября закрыла три участка в Черном море. РФ запрещает проход в них иностранным военным и государственным кораблям.