Глава МИД: Кремль может провести «ползучую аннексию» Азовского моря

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может провести «ползучую аннексию» Азовского моря, так как постоянно усиливает свое военное присутствие в регионе.

Об этом он сказал в комментарии CNN.

«После незаконной аннексии Крыма и захвата контроля над Керченским проливом Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и нарушает торговые пути», — подчеркнул глава МИД, добавив, что море для Москвы является «низко висящим плодом».

CNN отмечает, что обеспокоенность министра вызвали недавние заявления России о том, что РФ и Украина должны иметь общие воды в Азовском море.

Кроме того, Кулеба отметил, что переброска российских войск была отработкой военных действий против Украины. «Даже если это всего лишь учения, то они отрабатывают окружение Украины и наступательные операции против Украины», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что любая страна была бы обеспокоена, если бы вдоль ее границы находились «сотни и тысячи солдат и тяжелая военная техника».